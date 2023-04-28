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Назван вкуснейший маринад для шашлыка. Вы больше не будете готовить по-другому!

Новина українською →
Пятница 28 апреля 2023 11:17
Назван вкуснейший маринад для шашлыка. Вы больше не будете готовить по-другому! Фото: Как сделать маринад для шашлыка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Как приготовить вкуснейший и полезный маринад для шашлыка не в ущерб здоровью? Очень просто! Для этого вам не понадобится уксус и тем более майонез. Мясо вы можете взять на свое усмотрение.

Рецептом маринада для мяса поделился кулинар Андрей Клюс в Instagram.

Ингредиенты для маринада

Для того чтобы приготовить простой, но идеальный маринад на 1 кг мяса, вам понадобятся:

  • 500 г репчатого лука
  • 5 г свежего розмарина
  • 5 г свежего тимьяна
  • 5 г сушеного чеснока
  • 15 г соли
  • 1 г свежесмолотого перца
  • 10 г специй на ваш вкус

Как приготовить маринад

Очистите и нарежьте мясо, замаринуйте его.

Лучше всего поставить на день или ночь в холодильник.

Потом остается просто пожарить и наслаждаться безупречным вкусом.

"Ты больше не будешь готовить маринад к шашлыку по-другому", - уверяет кулинар.

Читайте также, шашлык из какого мяса считается самым полезным для здоровья.

А до этого диетолог назвала самое вредное мясо для шашлыка.

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