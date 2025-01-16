Вгадайте, скільки там живе людей: 7 найменших міст світу

Хум, Хорватія

Хум вважається найменшим містом у світі, що офіційно підтверджено Книгою рекордів Гіннеса. Розташоване в регіоні Істрія, це містечко налічує близько 30 мешканців.

Попри розміри, Хум має багату середньовічну історію та архітектуру. Туристи можуть прогулятися вузькими вуличками, відвідати старовинну церкву та скуштувати місцеві страви в єдиному ресторані міста. Щорічно тут проводиться фестиваль, присвячений домашнім лікерам.

Майже усе населення Хуму мешкає у цих будинках (фото: Вікіпедія)

Кастельфольїт-де-ла-Рока, Іспанія

Кастельфольїт-де-ла-Рока - невелике містечко в Каталонії з населенням близько 1000 осіб. Розташоване на вузькому скелястому виступі, воно вражає своїм розташуванням та краєвидами. Туристи можуть відвідати церкву Святого Сальвадора та прогулятися середньовічними вуличками. Місто також славиться своїми гастрономічними традиціями та стравами з місцевих продуктів.

Дюрбюї, Бельгія

Дюрбюї, розташоване в провінції Люксембург, часто називають "найменшим містом у світі". З населенням трохи більше 400 осіб, місто отримало статус ще в 1331 році. Дюрбюї відоме своїми мальовничими вуличками, старовинними будівлями та чарівними садами.

Туристи можуть відвідати місцевий замок, прогулятися вздовж річки Урт або насолодитися місцевими делікатесами в численних ресторанах. Це ідеальне місце для тих, хто шукає спокій та затишок.

На білборді офіційно сказано, що це - найменше місто світу (фото: Вікіпедія)

Мелнік, Болгарія

Мелнік - найменше місто Болгарії з населенням близько 385 осіб. Відоме своїми виноробними традиціями та унікальною архітектурою. Місто оточене піщаними скелями, що додає йому особливого шарму. Туристи можуть відвідати численні винні погреби та насолодитися місцевими винами.

Рабштейн-над-Сазавою, Чехія

Рабштейн-над-Сазавою є одним із найменших міст Чехії з населенням близько 20 осіб. Розташоване на річці Сазава, місто відоме своїм замком та мальовничими краєвидами. Старовинні будівлі та вузькі вулички створюють унікальну атмосферу. Туристи можуть відвідати місцевий замок та насолодитися природою навколо.

Рабштейн-над-Сазавою (фото: Вікіпедія)

Адамстаун, Піткернські острови

Адамстаун, столиця Піткернських островів, є єдиним населеним пунктом архіпелагу з приблизно 50 мешканцями. Відоме як друга за величиною столиця в світі, Адамстаун має лише один загальний магазин, який працює три рази на тиждень.

Попри спроби залучити більше мешканців, населення залишається дуже низьким. Жителі міста ведуть спокійне, замкнуте життя, здебільшого зайняті рибальством та сільським господарством.

Нгерулмуд, Палау

Нгерулмуд, столиця Палау з 2006 року, є однією з найменш населених столичних міст у світі з близько 200 мешканцями. Розташований на найбільшому з 346 островів Палау, Нгерулмуд є адміністративним центром країни, хоча не має великих туристичних атракцій.

Місто має невелику інфраструктуру, і більшість населення займається сільським господарством або працює в урядових структурах. Через свою віддаленість Нгерулмуд залишається в основному маловідомим серед міжнародних туристів.

Ось так виглядають острови Палау, велике місто тут просто нема де розмістити (фото: Вікіпедія)