Угадайте, сколько там живет людей: 7 самых маленьких городов мира

Хум, Хорватия

Хум считается самым маленьким городом в мире, что официально подтверждено Книгой рекордов Гиннеса. Расположенный в регионе Истрия, этот городок насчитывает около 30 жителей.

Несмотря на размеры, Хум имеет богатую средневековую историю и архитектуру. Туристы могут прогуляться по узким улочкам, посетить старинную церковь и попробовать местные блюда в единственном ресторане города. Ежегодно здесь проводится фестиваль, посвященный домашним ликерам.

Почти все население Хуму живет в этих домах (фото: Википедия)

Кастельфольит-де-ла-Рока, Испания

Кастельфольит-де-ла-Рока - небольшой городок в Каталонии с населением около 1000 человек. Расположенный на узком скалистом выступе, он поражает своим расположением и видами. Туристы могут посетить церковь Святого Сальвадора и прогуляться по средневековым улочкам. Город также славится своими гастрономическими традициями и блюдами из местных продуктов.

Дюрбюи, Бельгия

Дюрбюи, расположенный в провинции Люксембург, часто называют "самым маленьким городом в мире". С населением чуть более 400 человек, город получил статус еще в 1331 году. Дюрбюи известен своими живописными улочками, старинными зданиями и очаровательными садами.

Туристы могут посетить местный замок, прогуляться вдоль реки Урт или насладиться местными деликатесами в многочисленных ресторанах. Это идеальное место для тех, кто ищет спокойствие и уют.

На билборде официально сказано, что это - самый маленький город мира (фото: Википедия)

Мелник, Болгария

Мелник - самый маленький город Болгарии с населением около 385 человек. Известен своими винодельческими традициями и уникальной архитектурой. Город окружен песчаными скалами, что придает ему особый шарм. Туристы могут посетить многочисленные винные погреба и насладиться местными винами.

Рабштейн-над-Сазавой, Чехия

Рабштейн-над-Сазавой является одним из самых маленьких городов Чехии с населением около 20 человек. Расположенный на реке Сазава, город известен своим замком и живописными пейзажами. Старинные здания и узкие улочки создают уникальную атмосферу. Туристы могут посетить местный замок и насладиться природой вокруг.

Рабштейн-над-Сазавой (фото: Википедия)

Адамстаун, Питкэрнские острова

Адамстаун, столица Питкэрнских островов, является единственным населенным пунктом архипелага с примерно 50 жителями. Известный как вторая по величине столица в мире, Адамстаун имеет только один универсальный магазин, который работает три раза в неделю.

Несмотря на попытки привлечь больше жителей, население остается очень низким. Жители города ведут спокойную, замкнутую жизнь, в основном заняты рыболовством и сельским хозяйством.

Нгерулмуд, Палау

Нгерулмуд, столица Палау с 2006 года, является одним из наименее населенных столичных городов в мире с около 200 жителями. Расположенный на самом большом из 346 островов Палау, Нгерулмуд является административным центром страны, хотя и не имеет больших туристических достопримечательностей.

Город имеет небольшую инфраструктуру, и большинство населения занимается сельским хозяйством или работает в правительственных структурах. Из-за своей удаленности Нгерулмуд остается в основном малоизвестным среди международных туристов.

Вот так выглядят острова Палау, большой город здесь просто негде разместить (фото: Википедия)