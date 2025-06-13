Вгадай зірку по очах: лише справжній знавець Голлівуду пройде цей тест без помилок

Перша зірка

Уважно придивіться до цих очей. Здаються знайомими? Можливо, ви бачили цю людину у гламурному серіалі чи романтичному фільмі...

Тест "Вгадай зірку" (фото: Getty Images)

Відповідь

Це Блейк Лайвлі - головна зірка серіалу "Пліткарка", де вона зіграла ікону стилю Серену ван дер Вудсен. Також її можна побачити у фільмах "Проста послуга" та "Вік Адалін".

Блейк не лише акторка, а й ікона моди та дружина Раяна Рейнольдса. Її стиль, харизма й фірмовий погляд важко сплутати з іншими. Якщо ви вгадали - перший бал у вас вже є!

Блейк Лайвлі (фото: Getty Images)

Друга зірка

А як щодо цього серйозного (чи навіть трохи іронічного) погляду? Ви точно бачили ці очі в комедії, але треба трохи подумати. Згадайте смішні фільми та головних героїв, відповідь вже десь поруч.

Тест "Вгадай зірку" (фото: Getty Images)

Відповідь

Це Бен Стіллер - зірка комедій "Ніч у музеї", "Знайомство з батьками" та багатьох інших. Один з найвідоміших коміків Голлівуду, актор і режисер з "фірмовим" втомлено-іронічним виразом обличчя - це все він.

Його погляд часто каже більше, ніж слова. І не дивно, якщо ви його впізнали. Якщо ж ні, то сумувати не варто, у вас ще є шанс перевірити уважність та інтуїцію.

Бен Стіллер (фото: Getty Images)

Третя зірка

Цей погляд одразу запам'ятається. Хтось би назвав його викликом, хтось - провокацією. Підказка: йдеться про співачку.

Тест "Вгадай зірку" (фото: Getty Images)

Відповідь

Але чи здогадалися ви, чиї ці очі? Це Карді Бі - реп-зірка, авторка хітів, інфлюенсерка та навіть акторка. Зірка прославилася своїм вибуховим стилем, гумором і впевненістю в кожному погляді.

Карді перетворила себе на одну з найвпізнаваніших зірок жіночої реп-сцени. Нічого не боїться, нікому нічого не винна - саме така ця співачка!

Карді Бі (фото: Getty Images)

Четверта зірка

А ці очі спокійні, харизматичні, трохи іронічні. Звісно, неважко помітити, що йдеться про чоловіка. І вам варто пригадати, ви точно десь його бачили.

Потрібна підказка? Можливо, вам допоможе той факт, що в одному з фільмів у нього було 11 друзів?

Тест "Вгадай зірку" (фото: Getty Images)

Відповідь

Це Джордж Клуні! Секс-символ Голлівуду, зірка "11 друзів Оушена", "Швидкої допомоги" та культової стрічки "Від заходу до світанку". Актор відомий своєю харизмою та активною громадянською позицією.

Його очі, немов цілий кінематограф, зачаровують та вражають. Якщо ви вгадали, то йдемо далі!

Джордж Клуні (фото: Getty Images)

П'ята зірка

Дивіться уважно. Ці очі можуть здаватися розгубленими або наївними, ле тільки на перший погляд. Фанати ситкомів точно їх упізнають!

Тест "Вгадай зірку" (фото: Getty Images)

Відповідь:

Це Ліза Кудроу - незабутня Фібі з "Друзів". Одна з найяскравіших комедійних акторок 90-х і 2000-х вразила своїм перевтіленням. Її персонажі завжди трошки дивні, але дуже щирі.

Ліза Кудроу (фото: Getty Images)

Якщо ви впізнали всіх зірок - ви справжній знавець Голлівуду. Але якщо правильних відповідей було не 5, а 3 чи 4 (або ж навіть менше) - не засмучуйтеся, просто чекайте на новий тест та випробовуйте сили знову!