Угадай звезду по глазам: только настоящий знаток Голливуда пройдет этот тест без ошибок

Первая звезда

Внимательно присмотритесь к этим глазам. Кажутся знакомыми? Возможно, вы видели этого человека в гламурном сериале или романтическом фильме...

Тест "Угадай звезду" (фото: Getty Images)

Ответ

Это Блейк Лайвли - главная звезда сериала "Сплетница", где она сыграла икону стиля Серену ван дер Вудсен. Также ее можно увидеть в фильмах "Простая просьба" и "Век Адалин".

Блейк не только актриса, но и икона моды, и жена Райана Рейнольдса. Ее стиль, харизма и фирменный взгляд трудно спутать с другими. Если вы угадали - первый балл у вас уже есть!

Блейк Лайвли (фото: Getty Images)

Вторая звезда

А как насчет этого серьезного (или даже немного ироничного) взгляда? Вы точно видели эти глаза в комедии, но нужно немного подумать. Вспомните смешные фильмы и главных героев, ответ уже где-то рядом.

Тест "Угадай звезду" (фото: Getty Images)

Ответ

Это Бен Стиллер - звезда комедий "Ночь в музее", "Знакомство с родителями" и многих других. Один из самых известных комиков Голливуда, актер и режиссер с "фирменным" устало-ироничным выражением лица - это все он.

Его взгляд часто говорит больше, чем слова. И неудивительно, если вы его узнали. Если же нет, то унывать не стоит, у вас еще есть шанс проверить внимательность и интуицию.

Бен Стиллер (фото: Getty Images)

Третья звезда

Этот взгляд сразу запомнится. Кто-то назвал бы его вызовом, кто-то - провокацией. Подсказка: речь идет о певице.

Тест "Угадай звезду" (фото: Getty Images)

Ответ

Но догадались ли вы, чьи это глаза? Это Карди Би - рэп-звезда, автор хитов, инфлюенсер и даже актриса. Звезда прославилась своим взрывным стилем, юмором и уверенностью в каждом взгляде.

Карди превратила себя в одну из самых узнаваемых звезд женской рэп-сцены. Ничего не боится, никому ничего не должна - именно такая эта певица!

Карди Би (фото: Getty Images)

Четвертая звезда

А эти глаза спокойные, харизматичные, немного ироничные. Конечно, нетрудно заметить, что речь идет о мужчине. И вам стоит вспомнить, вы точно где-то его видели.

Нужна подсказка? Возможно, вам поможет тот факт, что в одном из фильмов у него было 11 друзей?

Тест "Угадай звезду" (фото: Getty Images)

Ответ

Это Джордж Клуни! Секс-символ Голливуда, звезда "11 друзей Оушена", "Скорой помощи" и культовой ленты "От заката до рассвета". Актер известен своей харизмой и активной гражданской позицией.

Его глаза, словно целый кинематограф, завораживают и поражают. Если вы угадали, то идем дальше!

Джордж Клуни (фото: Getty Images)

Пятая звезда

Смотрите внимательно. Эти глаза могут казаться растерянными или наивными, но только на первый взгляд. Фанаты ситкомов точно их узнают!

Тест "Угадай звезду" (фото: Getty Images)

Ответ:

Это Лиза Кудроу - незабываемая Фиби из "Друзей". Одна из самых ярких комедийных актрис 90-х и 2000-х поразила своим перевоплощением. Ее персонажи всегда немножко странные, но очень искренние.

Лиза Кудроу (фото: Getty Images)

Если вы узнали всех звезд - вы настоящий знаток Голливуда. Но если правильных ответов было не 5, а 3 или 4 (или даже меньше) - не расстраивайтесь, просто ждите новый тест и проверьте силы снова!