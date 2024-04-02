Везти на аналіз непотрібно. Лікар розказала, як правильно витягнути кліща

Як видалити кліща на тілі

Потрібен пінцет не для корекції брів. Також вам потрібні загострені кінчики пінцету, а не квадратні.

Очистіть місце навколо укусу кліща спиртом

Використовуйте чистий пінцет і захопіть кліща максимально близько до вашої шкіри (за голову)(картинки у каруселі)

Тримайте пінцет збоку біля поверхні шкіри

Потягніть кліща прямо вгору, не скручуючи та не розчавлюючи його

Тисніть рівномірно, доки він не звільниться

Інші варіанти: якщо у вас немає пінцета, ви можете використовувати пальці. Ви також можете використовувати петлю нитки навколо щелеп кліща або голку, просунуту між щелепами для тяги. Щелепи - це частина голови, що прикріплена до шкіри. Можна використовувати спеціальні гачки.

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Що не допомогає

Покриття кліща вазеліном або лаком для нігтів

Спирт чи мильна ватна кулька

Як видалити голову кліща

Якщо голова кліща відламається і залишиться у шкірі, видаліть великі частини

Очистіть шкіру спиртом

Використовуйте чистий пінцет або голку, щоб відкрити головку кліща та зішкребти її

Якщо залишиться невеликий шматочок голови, шкіра з часом самостійно від нього позбавиться

Якщо кліщ великий, спробуйте видалити його пінцетом

Якщо він маленький, його потрібно зішкребти - використовуйте край кредитної картки

Що робити після видалення

Після того, як ви видалили кліща, важливо:

Після видалення вимийте рану та руки водою з милом. Це допомагає запобігти будь-якій хворобі, яку переносить кліщ

Нанесіть мазь з антибіотиком, наприклад, Неоспорин одноразово

Не наносити фарбуючи антисептики типу діамантового зеленого чи фукорцину⠀

Ніколи не роздавлюйте кліща пальцями

Утилізуйте живого кліща: