Везти на аналіз непотрібно. Лікар розказала, як правильно витягнути кліща

В Україні вже прокинулися кліщі та активно чіпляються на природі на людей.
Як правильно витягнути паразита, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дарини Власенко в Instagram.
Як видалити кліща на тілі
Потрібен пінцет не для корекції брів. Також вам потрібні загострені кінчики пінцету, а не квадратні.
Очистіть місце навколо укусу кліща спиртом
Використовуйте чистий пінцет і захопіть кліща максимально близько до вашої шкіри (за голову)(картинки у каруселі)
Тримайте пінцет збоку біля поверхні шкіри
Потягніть кліща прямо вгору, не скручуючи та не розчавлюючи його
Тисніть рівномірно, доки він не звільниться
Інші варіанти: якщо у вас немає пінцета, ви можете використовувати пальці. Ви також можете використовувати петлю нитки навколо щелеп кліща або голку, просунуту між щелепами для тяги. Щелепи - це частина голови, що прикріплена до шкіри. Можна використовувати спеціальні гачки.
⠀ Що не допомогає
Покриття кліща вазеліном або лаком для нігтів
Спирт чи мильна ватна кулька
Як видалити голову кліща
Якщо голова кліща відламається і залишиться у шкірі, видаліть великі частини
Очистіть шкіру спиртом
Використовуйте чистий пінцет або голку, щоб відкрити головку кліща та зішкребти її
Якщо залишиться невеликий шматочок голови, шкіра з часом самостійно від нього позбавиться
Якщо кліщ великий, спробуйте видалити його пінцетом
Якщо він маленький, його потрібно зішкребти - використовуйте край кредитної картки
Що робити після видалення
Після того, як ви видалили кліща, важливо:
Після видалення вимийте рану та руки водою з милом. Це допомагає запобігти будь-якій хворобі, яку переносить кліщ
Нанесіть мазь з антибіотиком, наприклад, Неоспорин одноразово
Не наносити фарбуючи антисептики типу діамантового зеленого чи фукорцину⠀
Ніколи не роздавлюйте кліща пальцями
Утилізуйте живого кліща:
Помістивши його в спирт
Помістивши його в герметичний пакет/контейнер
Щільно обмотайте його скотчем або
Змив його в унітаз
Зберігати кліща і везти його на аналізи не потрібно - вони неінформативні