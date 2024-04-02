Везти на анализ не нужно. Врач рассказала, как правильно вытащить клеща

В Украине уже проснулись клещи и активно цепляются на природе людей.
Как правильно вытащить паразита, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дарьи Власенко в Instagram.
Как удалить клеща на теле
Нужен пинцет не для коррекции бровей. Также вам нужны заостренные кончики пинцета, а не квадратные.
Очистите место вокруг укуса клеща спиртом
Используйте чистый пинцет и захватите клеща максимально близко к вашей коже (за голову) (картинки в карусели)
Держите пинцет сбоку у поверхности кожи
Потяните клеща прямо вверх, не скручивая и не раздавливая его
Жмите равномерно, пока он не освободится
Другие варианты: если у вас нет пинцета, можно использовать пальцы. Вы также можете использовать петлю нити вокруг челюстей клеща или иглу, продвинутую между челюстями для тяги. Челюсти – это часть головы, прикрепленная к коже. Можно использовать специальные крючки.
⠀ Что не помогает
Покрытие клеща вазелином или лаком для ногтей
Спирт или мыльный ватный шарик
Как удалить голову клеща
Если голова клеща отломится и останется в коже, удалите большие части
Очистите кожу спиртом
Используйте чистый пинцет или иглу, чтобы открыть головку клеща и соскоблить ее.
Если останется небольшой кусочек головы, кожа со временем самостоятельно от него избавится.
Если клещ велик, попробуйте удалить его пинцетом.
Если он маленький, его нужно соскоблить – используйте край кредитной карты
Что делать после удаления
После того, как вы удалили клеща, важно:
После удаления вымойте рану и руки водой с мылом. Это помогает предотвратить любую болезнь, которую переносит клещ
Нанесите мазь с антибиотиком, например Неоспорин однократно
Не наносить крася антисептики типа бриллиантового зеленого или фукорцина⠀
Никогда не раздавливайте клеща пальцами
Утилизируйте живого клеща:
Поместив его в спирт
Поместив его в герметичный пакет/контейнер
Плотно обмотайте его скотчем или
Смыл его в унитаз
Хранить клеща и везти его на анализы не нужно - они неинформативны