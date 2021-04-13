Въезд в Украину после путешествия: советы от известного тревел-блогера

Так, в последнее время тревел-блогеры показывали интересные уголки в Украине, но вот решились на поездку за границу. Свой путь проложили в Македонию - трендовый маршрут будущего.

Алгоритм действий при возвращении домой в условиях локдауну

"После возвращения в Украину из других стран у вас есть два варианта. Первый: предъявить отрицательный тест на коронавирус, которому не более 72 часов. И за рубежом тесты дороже, поэтому выгоднее делать их в Украине. Второе: по прилету установить на телефон приложение "Вдома", - говорит Оля.

Оля и Макс после возвращения из Македонии выбрали второй вариант.

"Мы не пожалели, потому что очереди на паспортный контроль практически не было. Пока большинство людей скачивали и устанавливали приложение, мы прошли контроль. Там же нам активировали таймер в приложении. И у нас было семь часов, чтобы добраться до места самоизоляции. Хотя странно, потому что вообще пользователям дается 24 часа. Были люди, которые мне писали, что прилетали на прошлой неделе, и в них были сутки..." - рассказывает тревел-блогер.

Оля Манько и Макс Узол (фото: instagram.com/olya_manko_tv)

После установки приложения "Вдома" у вас тоже есть два варианта, что делать.

Пройти 14-дневную изоляцию, которую будут контролировать через приложение. Несколько раз в день нужно присылать свои фото с геолокациями, когда приложение просит. Также есть два часа в день на прогулку или поход в супермаркет. Но здесь тоже есть условия: магазин должен находиться не далее, чем в километре от дома. И когда выходите, активируете таймер. Сделать тест на COVID-19. Как только в приложение придет отрицательный результат, ваша самоизоляция закончится.

"Мы выбрали второй вариант. Сделали тест прямо в аэропорту "Борисполь", на втором этаже. Там находится стойка регистрации, где вы просите анкету лаборатории, которую выбрали, заполняете ее и сразу оплачиваете онлайн. Цены на тесты - адекватные. Самый дешевый вариант - 730 грн. Мы с Максом сделали где-то в шесть вечера, а уже в два ночи пришел результат. К счастью, негативный и у меня, и у него. Результат теста сразу подтянулся в приложение, и пришло сообщение, что мы можем завершить самоизоляцию. Очень удобно", - рассказала Манько.

Оля Манько и Макс Узол (фото: instagram.com/olya_manko_tv)