В’їзд в Україну після подорожі: правила від відомої тревел-блогерки

Так, останнім часом тревел-блогери показували цікаві куточки в Україні, але ось наважились на поїздку за кордон. Свій шлях проклали у Македонію - трендовий маршрут майбутнього.

Алгоритм дій при поверненні додому в умовах локдауну

"Після повернення в Україну з інших країн у вас є два варіанти. Перший: пред’явити негативний тест на коронавірус, якому не більше 72 годин. Та за кордоном тести дорожчі, тому вигідніше робити їх в Україні. Друге: по прильоту встановити на телефон додаток "Вдома", - каже Оля.

Оля та Макс після повернення з Македонії обрали другий варіант.

"Ми не пошкодували, бо черги на паспортний контроль практично не було. Поки більшість людей скачували і встановлювали додаток, ми пройшли контроль. Там же нам активували таймер у додатку. І в нас було сім годин, щоб дістатися місця самоізоляції. Хоча дивно, бо взагалі користувачам дається 24 години. Були люди, які мені писали, що прилітали минулого тижня, і в них була доба..." - розповідає тревел-блогерка.

Оля Манько і Макс Узол (фото: instagram.com/olya_manko_tv)

Після встановлення додатку "Вдома" ви теж маєте два варіанти, що робити.

Пройти 14-денну ізоляцію, яку контролюватимуть через додаток. Кілька разів на день потрібно надсилати свої фото з геолокаціями, коли додаток просить. Також є дві години на день на прогулянку чи похід у супермаркет. Але тут теж є умови: магазин має знаходитись не далі, ніж у кілометрі від дому. І коли виходите, активуєте таймер. Зробити тест на COVID-19. Щойно в додаток прийде негативний результат, ваша самоізоляція закінчиться.

"Ми обрали другий варіант. Зробили тест просто в аеропорту "Бориспіль", на другому поверсі. Там знаходиться стійка реєстрації, де ви просите анкету лабораторії, яку обрали, заповнюєте її й одразу оплачуєте онлайн. Ціни на тести - адекватні. Найдешевший варіант - 730 грн. Ми з Максом зробили десь о шостій вечора, а вже о другій ночі прийшов результат. На щастя, негативний і в мене, і в нього. Результат тесту одразу підтягнувся в додаток, і прийшло повідомлення, що ми можемо завершити самоізоляцію. Дуже зручно", - розповіла Манько.

Оля Манько і Макс Узол (фото: instagram.com/olya_manko_tv)