В’їзд в Україну після подорожі: правила від відомої тревел-блогерки

Що робити після повернення в Україну після подорожі закордоном? Це питання хвилює багатьох громадян, які подорожують країнами світу в період пандемії.
Ведучі реаліті "У кого більше?" на Новому каналі Макс Узол та Оля Манько розповіли читачам Styler основні правила перетину кордону під час локдауну.
Так, останнім часом тревел-блогери показували цікаві куточки в Україні, але ось наважились на поїздку за кордон. Свій шлях проклали у Македонію - трендовий маршрут майбутнього.
"Після повернення в Україну з інших країн у вас є два варіанти. Перший: пред’явити негативний тест на коронавірус, якому не більше 72 годин. Та за кордоном тести дорожчі, тому вигідніше робити їх в Україні. Друге: по прильоту встановити на телефон додаток "Вдома", - каже Оля.
Оля та Макс після повернення з Македонії обрали другий варіант.
"Ми не пошкодували, бо черги на паспортний контроль практично не було. Поки більшість людей скачували і встановлювали додаток, ми пройшли контроль. Там же нам активували таймер у додатку. І в нас було сім годин, щоб дістатися місця самоізоляції. Хоча дивно, бо взагалі користувачам дається 24 години. Були люди, які мені писали, що прилітали минулого тижня, і в них була доба..." - розповідає тревел-блогерка.
Оля Манько і Макс Узол (фото: instagram.com/olya_manko_tv)
Після встановлення додатку "Вдома" ви теж маєте два варіанти, що робити.
"Ми обрали другий варіант. Зробили тест просто в аеропорту "Бориспіль", на другому поверсі. Там знаходиться стійка реєстрації, де ви просите анкету лабораторії, яку обрали, заповнюєте її й одразу оплачуєте онлайн. Ціни на тести - адекватні. Найдешевший варіант - 730 грн. Ми з Максом зробили десь о шостій вечора, а вже о другій ночі прийшов результат. На щастя, негативний і в мене, і в нього. Результат тесту одразу підтягнувся в додаток, і прийшло повідомлення, що ми можемо завершити самоізоляцію. Дуже зручно", - розповіла Манько.
Оля Манько і Макс Узол (фото: instagram.com/olya_manko_tv)
Читайте також про те, як змінилися ціни на подорожі за час пандемії.