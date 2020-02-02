В'їзд в РФ буде відбуватися за новими правилами: що відомо

Нові правила перетину українського кордону з РФ

Нововведення повинні позитивно вплинути на якість і швидкість прикордонного контролю

Перетин українського кордону з Росією з 1 березня 2020 року здійснюватиметься за новими правилами. Про це інформує прес-служба Державної прикордонної служби.

Вже з весни буде заборонено перетинати кордон тільки за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження, проте українці, які виїхали в РФ за цими документами, зможуть повернутися назад по ним же.

"Такі нововведення позитивно вплинуть на якість і швидкість прикордонного контролю. Вони дозволять запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів і свідоцтв про народження з огляду на низький ступінь захисту цих документів", - вказують у повідомленні.

Через встановлені правила зменшиться ймовірність незаконного вивезення неповнолітніх українців за кордон, також стане відчутно нижче кількість підробок закордонних паспортів.

Часу на виготовлення закордонного паспорта залишилося не так багато, тому, якщо хочете його отримати, то варто прискоритися.

"Не варто розглядати це повідомлення як рекомендацію відвідати Російську Федерацію. Адже паспорт громадянина України для виїзду за кордон дає можливість безвізово відвідати чимало країн", - відзначили прикордонники.

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