За въезд в ЕС украинцам придется платить: что нужно знать

Украинцы должны будут перед поездкой в страны Шенгенской зоны заполнять онлайн-анкету ETIAS - EU Travel Information & Authorisation System - и платить 7 евро (раз в 3 года). Это новшество заработает с 2021 года, при этом не коснется детей и граждан старше 70 лет - в этом случае плату взымать не будут.

Во избежание проблем на границе, анкету стоит заполнять минимум за 4 дня до выезда.

Авторизация рассчитана на короткие поездки, которые могут длиться до 90 дней. Как говорится на сайте ETIAS, заполнение формы не потребует более 10 минут для каждого заявителя.

"Исходя из опыта других стран, имеющих аналогичные системы, около 95% заявок и более утверждаются в считанные минуты, и заявители сразу получают сообщение", - указано в сообщении.

По оценкам, система ETIAS может обрабатывать около 30 миллионов заявок в год (количество иностранных посетителей из соответствующих стран, ежегодно въезжающих в Европу). В этот список могут быть включены граждане Украины и Грузии, которые в настоящее время имеют соглашение с Европейским союзом, чтобы их граждане могли путешествовать без визы.

Что нужно для заполнения анкеты ETIAS

Регистрационная форма ETIAS является онлайн-документом обязательным к заполнению, чтобы получить разрешение на вояж в страны ЕС. Оплата за анкету является последней частью процесса регистрации в системе авторизации путешествий.

Для того, чтобы заявление было принято, оплата визы должна быть сделана с помощью дебетовой или кредитной карты. Платежи являются безопасными, поскольку для защиты данных заявителя используется зашифрованная система.

Важно, чтобы заявители знали, что платеж будет осуществляться банком, финансовым посредником. Данные, необходимые для завершения платежа, будут предоставлены только компании, которая осуществляет финансовую транзакцию, и не будут обработаны ETIAS в контексте запроса.

После получения оплаты запрос ETIAS автоматически отправляется и проверяется системой. Если платеж был неудачным или был отклонен, заявка будет приостановлена.

Для въезда в страны ЕС украинцы должны будут заполнять платную анкету (Иллюстративное фото: УНИАН)

Заявителям рекомендуется убедиться, что на их платежной карте имеется достаточно денег и что она не была заблокирована на момент оплаты. Рекомендуется иметь хороший доступ к интернету, чтобы предотвратить прерывание онлайн-транзакции.

Единственным официальным необходимым документом является биометрический паспорт, который должен быть под рукой при заполнении заявления ETIAS.

После успешной регистрации ETIAS путешественник получит уведомление на свой адрес электронной почты. После этого можно ездить в Европу в течение трех лет подряд или до истечения срока действия паспорта. С действующим ETIAS, путешественник может совершить несколько поездок в Шенгенскую зону на срок до 90 дней.

Как заполнить заявку ETIAS на путешествие в Европу

Подобно другим программам электронного разрешения на поездку, форма заявки ETIAS будет требовать от заявителей предоставления своих личных данных, включая полное имя, дату рождения и паспортные данные, а также указать и другую информацию.

Полное имя заявителя

Дата и место рождения

Текущий адрес

Паспортные данные: номер, срок действия и прочее

В дополнение к своим личным данным, заявители должны ответить на вопросы в форме ETIAS:

Употребление наркотиков

Криминальная история

Терроризм

Поездки в конфликтные зоны

Торговля людьми

История работы

Информация о предыдущих поездках в Европу

Общая информация о безопасности

Что делать в случае отказа в регистрации в ETIAS

Если заявка была отклонена, у заявителя может быть запрошена дополнительная документация. У путешественника будет 96 часов, чтобы предоставить эти документы.

Национальный орган соответствующей страны Шенгенского соглашения будет иметь 4 недели для принятия решения по заявке.

В случае отказа в ETIAS заявитель имеет право подать апелляцию.

Система информации и разрешения на поездки ETIAS была предложена Европейской комиссией в апреле 2016 года и утверждена в ноябре того же года. Разрешение на поездки ETIAS будет работать аналогично другим системам электронного разрешения на поездки, таким как ESTA в США или eTA в Канаде. Ожидается, что к концу следующего года система ETIAS будет полностью внедрена.