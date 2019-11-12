В Кабмине рассказали о подготовке к присоединению к Шенгенской зоне

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украине нужно сделать ряд шагов в подготовке к соединению к Шенгенской зоне

Пока Украина не введет интегрированное управление границей, ее не смогут принять в страны-члены Шенгенской зоны. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Сообщается, что Украине нужно сделать ряд шагов в подготовке к соединению к Шенгенской зоне.

"Есть несколько шагов. Шаг номер один – это интегрированное управление границей, то, без чего никакой Шенген в принципе невозможен. Пока мы тут не наладим у себя нормальную систему управления пересечения границы, можно даже не мечтать об этом. Второй пункт - приложение по юстиции и безопасности, которое мы предложили Европейском Союзу, частично связано с критериями Шенгена. Но там не идет речь о присоединении к Шенгену, это слишком далекая цель", - сказал Кулеба.

Также по словам вице-премьер-министра, Украина идет тем путем, на котором "в определенный момент будет готова присоединиться к Шенгенской зоне".

"Но вообще мы идем тем путем, на котором в определенный момент мы будем абсолютно готовы присоединиться к Шенгенской зоне. Мы не говорим сейчас европейцам прямо: "Хотим Шенген", мы просто делаем свою работу", - добавил Кулеба.

Отметим, в шенгенскую зону входят 22 страны Евросоюза - Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Финляндия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Чехия, Эстония Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения, а также 4 ассоциированные страны, не входящие в ЕС - Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Напомним, 22 октября Европейская комиссия одобрила присоединение Хорватии к шенгенской зоне. Далее Европейский союз должен одобрить интеграцию Хорватии в шенгенскую зону в соответствии с Законом о присоединении 2011 года.

РБК-Украина сообщало, что Нидерланды в очередной раз заблокировали вступление Болгарии в Шенгенскую зону из-за коррупции и торговли людьми.