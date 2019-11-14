Ветераны "наехали" на Зеленского из-за заявления Коломойского

Ветераны АТО обратились к Зеленскому из-за заявления Коломойского (фото: коллаж РБК-Украина)

Ветераны АТО возмущены заявлением Коломойского

Движение ветеранов Украины обратилось к президенту Владимиру Зеленскому из-за заявления Игоря Коломойского касательно мира со страной-агрессором Россией. Ветераны считают, что заявления Коломойского подпадают под статью 111 УК "Государственная измена". Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook.

Недавно Коломойский дал интервью для The New York Times, в котором призвал отказаться от Запада и "повернуться обратно в сторону России". По его словам, Россия сильнее и сотрудничество с ней является самым лучшим вариантом для Украины.

Игорь Коломойский (фото: facebook.com/gordonuacom)

Ветераны заявили, что после интервью Коломойского прошло уже много времени, чтобы как-то отреагировать на заявление Коломойского. Они также отметили, что такие заявления неприемлемы для ветеранской общественности и проукраинского населения Украины.

Ветераны требуют от Зеленского, чтобы он официально отреагировал относительно заявлений Коломойского и дал надлежащую оценку его словам. Также они хотят, чтобы органы начали следствие по ст. 111 "Государственная измена".

Ветераны требуют от президента, чтобы он утвердил вектор движения Украины в НАТО и ЕС.

Организация также отметила, что считает недопустимым любые заигрывания с Россией и сделает все, чтобы такого не было.