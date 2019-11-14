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Ветерани "наїхали" на Зеленського через заяву Коломойського

STYLERЖиття    14.11.2019 - 18:09
Ветерани "наїхали" на Зеленського через заяву Коломойського
Ветерани АТО звернулися до Зеленського через заяву Коломойського (фото: колаж РБК-Україна)

Ветерани АТО обурені заявою Коломойського

Рух ветеранів України звернувся до президента Володимира Зеленського через заяву Ігоря Коломойського щодо миру з країною-агресором Росією. Ветерани вважають, що заяви Коломойського підпадають під статтю 111 КК "Державна зрада". Про це організація повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Нещодавно Коломойський дав інтерв'ю для The New York Times, в якому закликав відмовитися від Заходу і "повернутися назад у бік Росії". За його словами, Росія сильніше і співпраця з нею є найкращим варіантом для України.

Ветерани &quot;наїхали&quot; на Зеленського через заяву Коломойського

Ігор Коломойський (фото: facebook.com/gordonuacom)

Ветерани заявили, що після інтерв'ю Коломойського пройшло вже багато часу, щоб якось відреагувати на заяву Коломойського. Вони також зазначили, що такі заяви є неприйнятними для ветеранської громадськості та проукраїнського населення України.

Ветерани вимагають від Зеленського, щоб він офіційно відреагував щодо заяв Коломойського і дав належну оцінку його словам. Також вони хочуть, щоб органи розпочали слідство за ст. 111 "Державна зрада".

Ветерани вимагають від президента, щоб він затвердив вектор руху України в НАТО і ЄС.

Організація також зазначила, що вважає неприпустимим будь-які загравання з Росією і зробить все, щоб такого не було.

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