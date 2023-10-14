Ветерани можуть отримати гроші на розвиток власної справи: що для цього потрібно

Різноманітні дослідження та опитування Українського ветеранського фонду показують, що 64% ветеранів і чинних військових хотіли б започаткувати власний бізнес. Для того, щоб отримати стартовий капітал, ветерани можуть скористатися грантовою програмою від держави.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Армія. Inform розповідає, що для цього потрібно та як отримати грант на бізнес.
Для того, щоб подати заявку на грантову підтримку, необхідно:
Якщо заяву подає дружина чи чоловік, то ветеран має погодити її за допомогою свого електронного підпису.
Щоб здійснити всю ту саму процедуру офлайн, потрібно звернутися до найближчого відділення Ощадбанку для прийняття заяви щодо отримання гранту для ветеранів.
Після того, як заяву схвалять і перевірять відповідні органи, ви почнете отримувати грант частинами до 250 000 гривень. З цього моменту ви можете розпочинати реалізацію плану.
Вона може становити:
Кошти можна витратити на:
У разі отримання гранту ветеран повинен виконати декілька умов:
При цьому робочі місця потрібно створити протягом пів року з моменту отримання коштів і підписати з працівниками контракт мінімум на два роки.
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