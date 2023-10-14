Ветерани можуть отримати гроші на розвиток власної справи: що для цього потрібно

Які документи потрібні

Для того, щоб подати заявку на грантову підтримку, необхідно:

зареєструватися чи авторизуватися в кабінеті на порталі Дія за допомогою електронного підпису.

заповнити онлайн-заяву за посиланням

прикріпити бізнес-план за формою. З прикладом заповненого бізнес-плану можете ознайомитися тут. Він повинен містити детальний опис бізнес-процесів, деталізацію бізнес-ідеї, на що саме ви плануєте використати грантові кошти, які маєте власні джерела надходжень для реалізації проєкту, плати щодо ціноутворення, цільових клієнтів, переваги вашого продукту чи послуг тощо.

підписати електронним підписом і відправити

Якщо заяву подає дружина чи чоловік, то ветеран має погодити її за допомогою свого електронного підпису.

Щоб здійснити всю ту саму процедуру офлайн, потрібно звернутися до найближчого відділення Ощадбанку для прийняття заяви щодо отримання гранту для ветеранів.

Після того, як заяву схвалять і перевірять відповідні органи, ви почнете отримувати грант частинами до 250 000 гривень. З цього моменту ви можете розпочинати реалізацію плану.

Скільки може бути сума гранту

Вона може становити:

до 250 000 гривень - подати заяву можуть лише ветерани. Отримувач гранту повинен створити одне робоче місце.

до 500 000 гривень - подати заяву може чоловік або дружина ветерана. Програма покриває до 70% вартості проєкту, а одержувач гранту має створити два робочі місця.

до 1 мільйона гривень - подати заяву може ветеран, який зареєстрований як ФОП від 3 років. Програма покриває 70% вартості проєкту. Отримувач гранту має створити чотири робочі місця, два з яких повинні зайняти учасники бойових дій.

На що можна витратити гроші

Кошти можна витратити на:

меблі, обладнання та транспортні засоби для комерційного використання

ліцензійне програмне забезпечення (до 50% коштів)

сировину, матеріали, товари та послуги, необхідні для реалізації бізнес-плану, а також на тварин або саджанці для створення ферм (до 70% коштів)

послуги з маркетингу та реклами (до 10% коштів)

оренду нежитлових приміщень (до 25% коштів)

оренду обладнання (до 30% коштів)

лізинг обладнання, крім власних транспортних засобів (до 50% коштів)

придбання франшизи

Зобов'язання перед державою

У разі отримання гранту ветеран повинен виконати декілька умов:

створити кількість робочих місць, що відповідає розміру гранту

провадити діяльність не менше як три роки

сплачувати податки

При цьому робочі місця потрібно створити протягом пів року з моменту отримання коштів і підписати з працівниками контракт мінімум на два роки.