Ветерани мають право на безплатну психологічну допомогу: як її отримати

Як ветеранам отримати безплатну допомогу

"Піклування про своє ментальне здоров’я особливо важливе в часи війни. Ветеран, як і кожен українець, може безоплатно отримати психічну підтримку, консультації необхідних лікарів-спеціалістів, безоплатні або з частковою доплатою ліки при розладах психіки та поведінки, а також амбулаторне і стаціонарне лікування", - пишуть у службі.

Вони закликають людей, які мають потребу у допомозі звернутися до сімейного лікаря, який працює в закладі з договором на пакет "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".

"Сімейні лікарі, терапевти й педіатри цих закладів пройшли курс від Академії НСЗУ "Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP", - пояснюють в НСЗУ.

Яку психологічну підтримку може надати лікар первинної медичної допомоги

перша психологічна допомога

виявлення психічних і неврологічних розладів

направлення на лабораторні та інструментальні дослідження

лікування під контролем сімейного лікаря

психологічна підтримка членів родини

Які є варіанти допомоги

За потреби лікар первинної медичної допомоги направить ветерана до психіатра.

Також військовий може напряму звернутися до психіатра у закладі, який має договір на пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". Направлення до психіатра - не обов’язкове.

"Пацієнт може отримувати психіатричну допомогу вдома, якщо розлад некритичний. Така підтримка передбачена пакетом "Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами". Щоб скористатися послугами, потрібне електронне направлення в сімейного лікаря або психіатра", - кажуть у службі.

Також Програма медичних гарантій покриває стаціонарне лікування людей із психіатричними розладами.

Знайти сімейного лікаря, який надає ментальну підтримку, а також заклад для психіатричної допомоги можна: