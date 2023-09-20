Ветерани мають право на безплатну психологічну допомогу: як її отримати

Ветерани, які мають потребу у психологічній підтримці, можуть її отримати безкоштовно за Програмою медичних гарантій.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку НСЗУ у Facebook.
"Піклування про своє ментальне здоров’я особливо важливе в часи війни. Ветеран, як і кожен українець, може безоплатно отримати психічну підтримку, консультації необхідних лікарів-спеціалістів, безоплатні або з частковою доплатою ліки при розладах психіки та поведінки, а також амбулаторне і стаціонарне лікування", - пишуть у службі.
Вони закликають людей, які мають потребу у допомозі звернутися до сімейного лікаря, який працює в закладі з договором на пакет "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".
"Сімейні лікарі, терапевти й педіатри цих закладів пройшли курс від Академії НСЗУ "Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP", - пояснюють в НСЗУ.
Яку психологічну підтримку може надати лікар первинної медичної допомоги
За потреби лікар первинної медичної допомоги направить ветерана до психіатра.
Також військовий може напряму звернутися до психіатра у закладі, який має договір на пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". Направлення до психіатра - не обов’язкове.
"Пацієнт може отримувати психіатричну допомогу вдома, якщо розлад некритичний. Така підтримка передбачена пакетом "Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами". Щоб скористатися послугами, потрібне електронне направлення в сімейного лікаря або психіатра", - кажуть у службі.
Також Програма медичних гарантій покриває стаціонарне лікування людей із психіатричними розладами.
Знайти сімейного лікаря, який надає ментальну підтримку, а також заклад для психіатричної допомоги можна:
Раніше ми писали про те, як українці можуть отримати безкоштовно психологічну допомогу.
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