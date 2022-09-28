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Ветеран відповів нардепу Войцехівському на згадування розвідників

Фото: нардеп Віталій Войцехівський (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Ветеран Андрій Василенко відреагував на звинувачення народного депутата, екс-мера Золотоноші Віталія Войцехівського на адресу начальника Черкаської військової адміністрації Ігоря Табурця.

Про це ветеран написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, реагуючи на відповідь Табурця на своє звернення щодо "невдоволення реалізацією державної політики", Войцехівський написав, що "імовірно, Ігор Іванович діяв за інерцією. Працюючи в головному управлінні розвідки Міноборони, його завданням було - напустити туману в очі ворогу. З тим, щоб напустити туману в очі заявнику, в ОВА впоралися. Щоправда зовсім неблискуче…".

"Вкрай необачно з вашого боку було згадати в такому ключі співробітників Головного управління розвідки Міноборони. Ви ж розумієте, що всі ходи записані, всі ваші політичні перевзування (з партії регіонів до ЄС, потім у "слугу народу"), усі корупційні скандали зафіксовано… Особливо уважно розвідники сприймуть вашу діяльність під час повномасштабної війни. Зараз їм, звичайно, не до чвар з подібними до вас політиканами - ГУР разом із ЗСУ та іншими силами оборони захищає країну від російських окупантів і ефективно виявляє зрадників та колаборантів", - йдеться в зверненні ветерана.

Ветеран також звернувся до Войцехівського з порадою: не варто наживати собі ворога в особі цілої структури ГУР. У воєнний час народний депутат, особливо від партії влади, може знайти собі набагато гідніше і конструктивніше заняття, ніж писати пасквілі на главу адміністрації.

"Головний ворог зараз у всіх один. Своїми спробами зробити смуту ви граєте на стороні агресора. І багато хто вже задумався – саботаж це результат необачності пана Войцехівського чи його конкретний умисел?" - додає ветеран.

Автор звернення вважає, що головне зараз - зробити все можливе для оборони Черкаської області, для забезпечення всім необхідним військовослужбовців, переселенців, підготовки до важкого опалювального сезону. Н

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