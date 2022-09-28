RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ветеран ответил нардепу Войцеховскому на упоминание разведчиков

Фото: нардеп Виталий Войцеховский (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Ветеран Андрей Василенко отреагировал на обвинения народного депутата, экс-мэра Золотоноши Виталия Войцеховского в адрес начальника Черкасской военной администрации Игоря Табурца.

Об этом ветеран написал на своей странице в Facebook.

Так, реагируя на ответ Табурца на свое обращение по поводу "недовольства реализацией государственной политики", Войцеховский написал, что "вероятно, Игорь Иванович действовал по инерции. Работая в главном управлении разведки Минобороны, его задачей было - напустить туман в глаза врагу. С тем, чтобы напустить туман в глаза заявителю, в ОВА справились. Правда, совсем неблестящее…".

"Крайне опрометчиво с вашей стороны было упомянуть в таком ключе сотрудников Главного управления разведки Минобороны. Вы же понимаете, что все ходы записаны, все ваши политические переобувки (из партии регионов в ЕС, потом в "слугу народа"), все коррупционные скандалы зафиксированы… Особенно внимательно разведчики воспримут вашу деятельность во время полномасштабной войны. Сейчас им, конечно, не до дрязг с подобными политиканами - ГУР вместе с ВСУ и другими силами обороны защищает страну от российских оккупантов и эффективно обнаруживает предателей и коллаборантов", - говорится в обращении. ветерана.

Ветеран также обратился к Войцеховскому с советом: не стоит наживать себе врага в лице целой структуры ГУР. В военное время народный депутат, особенно от партии власти, может найти себе гораздо более достойное и конструктивное занятие, чем писать пасквили на главу администрации.

"Главный враг сейчас у всех один. Своими попытками совершить смуту вы играете на стороне агрессора. И многие уже задумались – саботаж это результат опрометчивости господина Войцеховского или его конкретный умысел?" – добавляет ветеран.

Автор обращения считает, что главное сейчас – сделать все возможное для обороны Черкасской области, для обеспечения всем необходимым военнослужащих, переселенцев, подготовки к тяжелому отопительному сезону. Н

Читайте РБК-Украина в Google News
Парламент