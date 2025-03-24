Ветеран з Маріуполя розповів про інтеграцію у мирне життя через навчання

За його словами, зараз все більше молоді повертається до інженерних спеціальностей, і це правильно – адже після перемоги Україна потребуватиме сильної промисловості і сучасні технології.

"Майбутнє - за модернізацією, автоматизацією та впровадженням нових технологій. Вже зараз українські підприємства, зокрема "Каметсталь", активно впроваджують цифрові рішення, оновлюють виробничі процеси, і це правильний напрямок, бо без сучасних технологій промисловість не буде конкурентоспроможною. Також я бачу, що багато молодих спеціалістів повертаються до інженерних професій, і це дуже важливо. Після перемоги на нас чекає відбудова країни. Ми маємо готувати нове покоління інженерів, технологів, автоматизаторів - тих, хто забезпечить сильну та незалежну промисловість України", - переконаний він.

За його словами, здобуття профільної освіти відкриє перед ним нові можливості, адже він має можливість відразу переносити на практику здобуті знання.

"Я можу глибше розуміти, як працює обладнання на виробництві, як автоматизація оптимізує процеси та полегшує роботу працівників. Важливий плюс — гнучкість навчального процесу: лекції можна переглядати в записі. Тому мені вдається поєднувати навчання, роботу та волонтерську діяльність. Зараз моя мета - стати майстром, а в подальшому - зайняти керівну посаду", - каже Владіміров.

Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" Ріната Ахметова увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України - за ветеранську програму та програми перекваліфікації, які пропонує виш компанії "Метінвест Політехніка". Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році, та увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України 2024 року.