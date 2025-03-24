Ветеран из Мариуполя рассказал об интеграции в мирную жизнь через обучение

По его словам, сейчас все больше молодежи возвращается к инженерным специальностям, и это правильно - ведь после победы Украина будет нуждаться в сильной промышленности и современных технологиях.

"Будущее - за модернизацией, автоматизацией и внедрением новых технологий. Уже сейчас украинские предприятия, в частности "Каметсталь", активно внедряют цифровые решения, обновляют производственные процессы, и это правильное направление, потому что без современных технологий промышленность не будет конкурентоспособной. Также я вижу, что многие молодые специалисты возвращаются к инженерным профессиям, и это очень важно. После победы нас ждет восстановление страны. Мы должны готовить новое поколение инженеров, технологов, автоматизаторов - тех, кто обеспечит сильную и независимую промышленность Украины", - убежден он.

По его словам, получение профильного образования откроет перед ним новые возможности, ведь он имеет возможность сразу переносить на практику полученные знания.

"Я могу глубже понимать, как работает оборудование на производстве, как автоматизация оптимизирует процессы и облегчает работу сотрудников. Важный плюс - гибкость учебного процесса: лекции можно просматривать в записи. Поэтому мне удается совмещать учебу, работу и волонтерскую деятельность. Сейчас моя цель - стать мастером, а в дальнейшем - занять руководящую должность", - говорит Владимиров.

Напомним, ранее компания "Метинвест" Рината Ахметова вошла в рейтинг лучших работодателей Украины - за ветеранскую программу и программы переквалификации, которые предлагает вуз компании "Метинвест Политехника". Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины, с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году, и вошла в рейтинг лучших работодателей Украины 2024 года.