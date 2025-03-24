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Ветеран з Маріуполя розповів про інтеграцію у мирне життя через навчання

Понеділок 24 березня 2025 16:33
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Ветеран з Маріуполя розповів про інтеграцію у мирне життя через навчання Фото: ветеран з Маріуполя розповів про інтеграцію у мирне життя через навчання (колаж РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

У 2014 році Едуард Владіміров захищав Маріуполь, а зараз активно волонтерить та підтримує наших військових, допомагаючи їм із найнеобхіднішим. Крім цього, він навчається у "Метінвест Політехніці" та працює на заводі "Каметсталь".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

За його словами, зараз все більше молоді повертається до інженерних спеціальностей, і це правильно – адже після перемоги Україна потребуватиме сильної промисловості і сучасні технології.

"Майбутнє - за модернізацією, автоматизацією та впровадженням нових технологій. Вже зараз українські підприємства, зокрема "Каметсталь", активно впроваджують цифрові рішення, оновлюють виробничі процеси, і це правильний напрямок, бо без сучасних технологій промисловість не буде конкурентоспроможною. Також я бачу, що багато молодих спеціалістів повертаються до інженерних професій, і це дуже важливо. Після перемоги на нас чекає відбудова країни. Ми маємо готувати нове покоління інженерів, технологів, автоматизаторів - тих, хто забезпечить сильну та незалежну промисловість України", - переконаний він.

За його словами, здобуття профільної освіти відкриє перед ним нові можливості, адже він має можливість відразу переносити на практику здобуті знання.

Ветеран з Маріуполя розповів про інтеграцію у мирне життя через навчання

"Я можу глибше розуміти, як працює обладнання на виробництві, як автоматизація оптимізує процеси та полегшує роботу працівників. Важливий плюс — гнучкість навчального процесу: лекції можна переглядати в записі. Тому мені вдається поєднувати навчання, роботу та волонтерську діяльність. Зараз моя мета - стати майстром, а в подальшому - зайняти керівну посаду", - каже Владіміров.

Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" Ріната Ахметова увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України - за ветеранську програму та програми перекваліфікації, які пропонує виш компанії "Метінвест Політехніка". Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році, та увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України 2024 року.

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