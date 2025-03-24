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Ветеран из Мариуполя рассказал об интеграции в мирную жизнь через обучение

Понедельник 24 марта 2025 16:33
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Ветеран из Мариуполя рассказал об интеграции в мирную жизнь через обучение Фото: ветеран из Мариуполя рассказал об интеграции в мирную жизнь через обучение (коллаж РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В 2014 году Эдуард Владимиров защищал Мариуполь, а сейчас активно волонтерит и поддерживает наших военных, помогая им с самым необходимым. Кроме этого, он учится в "Метинвест Политехнике" и работает на заводе "Каметсталь".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

По его словам, сейчас все больше молодежи возвращается к инженерным специальностям, и это правильно - ведь после победы Украина будет нуждаться в сильной промышленности и современных технологиях.

"Будущее - за модернизацией, автоматизацией и внедрением новых технологий. Уже сейчас украинские предприятия, в частности "Каметсталь", активно внедряют цифровые решения, обновляют производственные процессы, и это правильное направление, потому что без современных технологий промышленность не будет конкурентоспособной. Также я вижу, что многие молодые специалисты возвращаются к инженерным профессиям, и это очень важно. После победы нас ждет восстановление страны. Мы должны готовить новое поколение инженеров, технологов, автоматизаторов - тех, кто обеспечит сильную и независимую промышленность Украины", - убежден он.

По его словам, получение профильного образования откроет перед ним новые возможности, ведь он имеет возможность сразу переносить на практику полученные знания.

Ветеран из Мариуполя рассказал об интеграции в мирную жизнь через обучение

"Я могу глубже понимать, как работает оборудование на производстве, как автоматизация оптимизирует процессы и облегчает работу сотрудников. Важный плюс - гибкость учебного процесса: лекции можно просматривать в записи. Поэтому мне удается совмещать учебу, работу и волонтерскую деятельность. Сейчас моя цель - стать мастером, а в дальнейшем - занять руководящую должность", - говорит Владимиров.

Напомним, ранее компания "Метинвест" Рината Ахметова вошла в рейтинг лучших работодателей Украины - за ветеранскую программу и программы переквалификации, которые предлагает вуз компании "Метинвест Политехника". Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины, с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году, и вошла в рейтинг лучших работодателей Украины 2024 года.

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