Ветеран в Днепре лишился обеих ног после укуса паука

В Днепре ветеран Афганистана Станислав Бойко лишился сразу обеих ног из-за укуса неизвестного ядовитого паука. Мужчину доставили в больницу, где медики провели экстренную операцию.

Как сообщили в сообществе "Никополь Ферросплавный" в Facebook, мужчина занимался обрезкой винограда на своей даче. Там его укусил неизвестный ядовитый паук. Станислава Бойко немедленно перевезли из Никополя в Днепр, в реанимационное отделение больницы Мечникова. Врачи приняли решение провести экстренную операцию по ампутации обеих ног.

"Наш коллега, участник боевых действий в Афганистане, ветеран пограничных войск, проработавший на нашем предприятии около 20 лет, Станислав Бойко сейчас очень нуждается в нашей с вами поддержке", - рассказал председатель совета ветеранов войны в Афганистане Василий Дашко.

Он призвал коллег ветерана, а также других неравнодушных жителей помочь семье пострадавшего.

Биолог из Никополя Сергей Тороп считает, что украинца мог укусить желтосумный колющий паук Cheiracanthium punctorium. Это небольшие, максимум полтора сантиметра в длину, однако очень ядовитые пауки. По словам ученого, укус этого членистоногого сам по себе не смертельно опасен, но может вызвать крайне сильную аллергическую реакцию. Как правило, у пострадавших наблюдается острая жгучая боль, отек укушенного места, рвота, головокружение, озноб, повышение температуры и артериального давления. Раньше этих пауков на Украине не было, однако из-за глобального потепления их ареал обитания увеличился. Они могут достигать до 15 мм в длину. На охоту обычно выходят ночью и прячутся в травянистых растениях, где их очень сложно заметить.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове хирурги удалили женщине опухоль-гигант.

А также рассказывали о том, что в Ужгороде жертвой редкого ядовитого паука стал ребенок.