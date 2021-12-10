UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ветер до 22 м/с, дождь и мокрый снег: часть Украины пострадает от непогоды

Автор: Светлана Мащенко

В Украине в пятницу 10 декабря разгуляется штормовой ветер, в некоторых областях ожидается дождь и мокрый снег, а перепады температуры в разных областях будут очень сильными.

Читайте ниже в материале Styler подробный прогноз погоды.

По данным Наталки Диденко, юго-восточный ветер может достигать штормовых значений до 15-22 метров в секунду. На Западе и востоке Украины ветер будет более сдержанным, хотя и также порывистым.

Несмотря на ветреную погоду ожидается потепление: в большинстве областей +5+9 градусов, на Юге +7+12, а в Крыму до +12+15 градусов. В западных областях удержится низкая температура, 0+4 градуса.

Большая часть Украины от осадков воздержится. Но на западе, местами в Винницкой, Житомирской, Одесской области возможен дождь и мокрый снег.

Что буде с погодой в Киеве

В Киеве будет облачно и сыро 10 декабря, но без серьезных осадков. При этом температура высокая, +7+8 градусов.

Омрачать потепление будет сильный ветер юго-восточного направления.

Прогноз погоды на пять дней

"Выходные в Украине будут теплыми (кроме западных областей), а на Андрея, 13-го декабря, прискачет в Украину очередное похолодание", - пишет Диденко.

В Украинском гидрометцентре на картах показали, что будет с погодой в стране на выходных и в начале следующей недели.

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10-14 декабря (meteo.gov.ua)

Ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет самая настоящая зима.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине