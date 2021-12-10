Ветер до 22 м/с, дождь и мокрый снег: часть Украины пострадает от непогоды

По данным Наталки Диденко, юго-восточный ветер может достигать штормовых значений до 15-22 метров в секунду. На Западе и востоке Украины ветер будет более сдержанным, хотя и также порывистым.

Несмотря на ветреную погоду ожидается потепление: в большинстве областей +5+9 градусов, на Юге +7+12, а в Крыму до +12+15 градусов. В западных областях удержится низкая температура, 0+4 градуса.

Большая часть Украины от осадков воздержится. Но на западе, местами в Винницкой, Житомирской, Одесской области возможен дождь и мокрый снег.

Что буде с погодой в Киеве

В Киеве будет облачно и сыро 10 декабря, но без серьезных осадков. При этом температура высокая, +7+8 градусов.

Омрачать потепление будет сильный ветер юго-восточного направления.

Прогноз погоды на пять дней

"Выходные в Украине будут теплыми (кроме западных областей), а на Андрея, 13-го декабря, прискачет в Украину очередное похолодание", - пишет Диденко.

В Украинском гидрометцентре на картах показали, что будет с погодой в стране на выходных и в начале следующей недели.

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10-14 декабря (meteo.gov.ua)