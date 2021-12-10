Вітер до 22 м/с, дощ та мокрий сніг: частина України постраждає від негоди

За даними Наталки Діденко, південно-східний вітер може досягати штормових значень до 15-22 метрів на секунду. На Заході і сході України вітер буде більш стриманим, хоча і також поривчастим.

Незважаючи на вітряну погоду очікується потепління: у більшості областей +5+9 градусів, на півдні +7+12, а в Криму до +12+15 градусів. У західних областях втримається низька температура, 0+4 градуси.

Велика частина України від опадів утримається. Але на заході, місцями у Вінницькій, Житомирській, Одеській області можливий дощ і мокрий сніг.

Що буде з погодою в Києві

У Києві буде хмарно і сиро 10 грудня, але без серйозних опадів. При цьому температура висока, +7+8 градусів.

Затьмарювати потепління буде сильний вітер південно-східного напрямку.

Прогноз погоди на п'ять днів

"Вихідні в Україні будуть теплими (крім західних областей), а на Андрія, 13-го грудня, прискаче в Україну чергове похолодання", - пише Діденко.

В Українському гідрометцентрі на картах показали, що буде з погодою в країні на вихідних і на початку наступного тижня.

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 10-14 грудня (meteo.gov.ua)