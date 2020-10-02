Как вести себя при падении на рельсы в метро: это должен знать каждый

Как выжить в метро при падении на рельсы (Коллаж РБК-Украина)

Эксперты рассказали, что нужно сделать во время падения на рельсы в метро

Трагедии в метро довольно частое явление и по статистике за год под колесами погибает не менее 50 человек. Основная причина – отсутствие базовых знаний о том, как нужно вести себя во время падения на рельсы и невнимание.

На странице ProUkrNews в Facebook разместили список правил для пассажиров метрополитена и объяснили, что нужно делать, если человек упал на рельсы. Знание этих правил может спасти жизнь вам, а также другим людям.

В первую очередь специалисты рекомендуют никогда, ни в коем случае, не пытаться залезть на платформу в том месте, где произошло падение. Есть очень большой риск получить разряд электричеством.

Что же нужно сделать

1. Если есть силы и возможность – бежать по направлению поезда к началу платформы. Поезд там остановится, а машинист сможет увидеть человека на рельсах заранее. Сотрудники метро помогут выбраться и в начале платформы, возле цифрового табло, есть нормальная лестница, по которой можно выйти с путей.

2. Если возможности бежать нет – нужно лицом вниз лечь в выемку между рельсами, головой в сторону поезда. Рюкзаки, сумки – сбросить со спины обязательно. Лечь, закрыть уши. Поезд будет грохотать, от него будет идти поток горячего воздуха и даже могут лететь искры. Лежать нужно неподвижно. Выемка спроектирована так, что поезд не заденет и это единственная возможность выжить. Головой нужно лечь обязательно к поезду, так как одежда может подняться с потоком воздуха и зацепиться.

3. Если вы увидели, что кто-то упал на рельсы – расскажите человеку, что нужно делать, как лечь, куда бежать. Сообщите дежурному по станции, нажмите кнопку экстренного вызова, сообщите любому сотруднику метро – они все проинструктированы и знают, что делать.

4. Если человек, который упал на рельсы, пытается вылезти все равно – не давайте ему руку. Если его ударит током от контактного рельса – ударит всех, кто ему помогает. Скиньте куртку и тяните одеждой. Но лучше всего уговорите бежать к началу платформы или лечь в выемку.

5. Если произошла авария или катастрофа, и поезд остановился в тоннеле – всегда выходите справа по ходу движения поезда. Контактный рельс находится слева по ходу движения и нет гарантий, что его сразу обесточат после аварии.

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