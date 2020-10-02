Як вести себе при падінні на рейки в метро: це повинен знати кожен

Як вижити в метро при падінні на рейки (Колаж РБК-Україна)

Експерти розповіли, що потрібно зробити під час падіння на рейки в метро

Трагедії в метро досить часте явище і за статистикою за рік під колесами гине не менше 50 осіб. Основна причина – відсутність базових знань про те, як треба поводитися під час падіння на рейки та неуважність.

На сторінці ProUkrNews Facebook розмістили список правил для пасажирів метрополітену і пояснили, що потрібно робити, якщо людина впала на рейки. Знання цих правил може врятувати життя вам, а також іншим людям.

У першу чергу фахівці рекомендують ніколи, ні в якому разі не намагатися залізти на платформу в тому місці, де відбулося падіння. Є дуже великий ризик отримати розряд електрикою.

Що ж потрібно зробити

1. Якщо є сили та можливість бігти за напрямом поїзда до початку платформи. Поїзд там зупиниться, а машиніст зможе побачити людину на рейках заздалегідь. Співробітники метро допоможуть вибратися і на початку платформи, біля цифрового табло, є нормальні сходи, по яким можна вийти зі шляхів.

2. Якщо можливості бігти немає – потрібно лягти обличчям вниз у виїмку між рейками, головою у бік поїзда. Рюкзаки, сумки – скинути зі спини обов'язково. Лягти, закрити вуха. Поїзд буде гуркотіти, від нього буде йти потік гарячого повітря і навіть можуть летіти іскри. Лежати треба нерухомо. Виїмка спроєктована так, що поїзд не зачепить і це єдина можливість вижити. Головою треба лягти обов'язково до поїзда, через те, що одяг може піднятися з потоком повітря і зачепитися.

3. Якщо ви побачили, що хтось впав на рейки – розкажіть людині, що потрібно робити, як лягти, куди бігти. Повідомте черговому по станції, натисніть кнопку екстреного виклику, повідомте будь-якому співробітникові метро – вони всі проінструктовані та знають, що робити.

4. Якщо людина, яка впала на рейки, намагається вилізти все одно – не давайте їй руку. Якщо її вдарить струмом від контактної рейки – вдарить всіх, хто йому допомагає. Скиньте куртку і тягніть одягом. Але найкраще умовте бігти до початку платформи або лягти у виїмку.

5. Якщо сталася аварія або катастрофа, і поїзд зупинився в тунелі – завжди виходьте праворуч по ходу руху поїзда. Контактна рейка знаходиться зліва по ходу руху і немає гарантій, що її відразу знеструмлять після аварії.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві в метро загинув молодий хлопець, який впав з даху вагона.

А також ми розповідали про те, що в Україні з'явилися нові знаки для водіїв.