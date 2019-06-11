Может вести к Янтарной комнате: ученые обнаружили секретный тоннель (фото)

Янтарная комната (коллаж: РБК-Украина)

Янтарная комната бесследно исчезла во время Второй мировой войны

Вход в тоннель, который может вести к легендарной Янтарной комнате, обнаружили польские исследователи в селе Мамерка на северо-западе Польши. Об этом рассказал сотрудник музея Второй мировой войны в Мамерке Бартоломей Плебанчик, пишет RMF.FM.

Дело в том, что именно в этих местах был расположен штаб сухопутных войск Вермахта. Представитель музея говорит, что это окрытие может стать прорывом в поиске комнаты.

"Благодаря применению профессионального георадара нам удалось установить место подземного тоннеля" - сказал ученый.

Пока что сложно сказать, какая именно глубина тоннеля, но очевидно, что вход в него был специально замаскирован большим слоем земли. Сам вход закрыт большой 100-килограммовой плитой, размером 1,5 на 1,5 метра. А над ней выросло дерево, которое нужно будет спилить, чтобы поднять плиту.

Вход в тоннель, где может быть Янтарная комната (фото: rmf24.pl)

В 2016-2017 неподалеку от этого места уже велись поиски Янтарной комнаты, которые тогда не дали результатов. Ученый говорит, что даже если Янтарной комнаты внутри не окажется, исследователи надеются найти там ценные документы и вещи, которые принадлежали офицерам Вермахта.

Вход в тоннель планируют окрыть в конце июня в присутствии представителей мировых СМИ.

Компьютерная проекция входа в тоннель, где может быть Янтарная комната (фото: rmf24.pl)

В 1940-1944 годах в лесах около Мамерок было построено 250 военных объектов, в том числе 30 железобетонных укрытий, которые немцы не успели подорвать во время отступления в 1945 году.

Во время Второй мировой войны объекты служили местом дислокации 40 немецких генералов и около 1,5 тыс. офицеров и солдат Вермахта.

Напомним, Янтарная комната - знаменитый шедевр искусства XVIII века, бесследно исчезнувший во время Второй мировой войны. Комнату создали немецкие мастера для прусского короля Фридриха I. Она была подарена императору Петру I. Комната считалась жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском селе.

Во время войны дворец оказался на оккупированных территориях и комната была вывезена немецкими войсками, после чего бесследно исчезла.

В 2003 году, к 300-летию Санкт-Петербурга, Янтарная комната была восстановлена в полном объёме (из калининградского янтаря), в том числе на деньги немецкой стороны. В настоящее время доступна для посещения в Екатерининском дворце.

Янтарная комната (восстановленная копия, фото: ru.wikipedia.org)

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