Може вести до Бурштинової кімнаті: вчені виявили секретний тунель (фото)

Янтарна кімната (колаж: РБК-Україна)

Янтарна кімната безслідно зникла під час Другої світової війни

Вхід у тунель, який може вести до легендарної Бурштинової кімнаті, виявили польські дослідники в селі Мамерка на північному заході Польщі. Про це розповів співробітник музею Другої світової війни в Мамерці Бартоломей Плебанчик, пише RMF.FM.

Справа в тому, що саме в цих місцях був розташований штаб сухопутних військ Вермахту. Представник музею каже, що це відкриття може стати проривом у пошуку кімнати.

"Завдяки застосуванню професійного георадара нам вдалося встановити місце підземного тунелю", - сказав учений.

Поки що складно сказати, яка саме глибина тунелю, але очевидно, що вхід до нього був спеціально замаскований великим шаром землі. Сам вхід закритий великою 100-кілограмовою плитою, розміром 1,5 на 1,5 метра. А над нею виросло дерево, яке потрібно буде спиляти, щоб підняти плиту.

Вхід у тунель, де може бути Янтарна кімната (фото: rmf24.pl)

У 2016-2017 неподалік від цього місця вже велися пошуки Бурштинової кімнати, які тоді не дали результатів. Вчений говорить, що навіть якщо Бурштинової кімнати всередині не виявиться, дослідники сподіваються знайти там цінні документи і речі, які належали офіцерам Вермахту.

Вхід у тунель планують відкрити наприкінці червня у присутності представників світових ЗМІ.

Комп'ютерна проекція входу в тунель, де може бути Янтарна кімната (фото: rmf24.pl)

У 1940-1944 роках в лісах близько Мамерок було збудовано 250 військових об'єктів, у тому числі 30 залізобетонних укриттів, які німці не встигли підірвати під час відступу в 1945 році.

Під час Другої світової війни об'єкти служили місцем дислокації 40 німецьких генералів і близько 1,5 тис. офіцерів і солдатів Вермахту.

Нагадаємо, Бурштинова кімната - знаменитий шедевр мистецтва XVIII століття, безслідно зниклий під час Другої світової війни. Кімнату створили німецькі майстри для прусського короля Фрідріха I. Вона була подарована імператору Петру I. Кімната вважалася перлиною літньої резиденції російських імператорів в Царському селі.

Під час війни палац опинився на окупованих територіях і кімната була вивезена німецькими військами, після чого безслідно зникла.

У 2003 році, до 300-річчя Санкт-Петербурга, Бурштинова кімната була відновлена в повному обсязі (з калінінградського бурштину), в тому числі на кошти німецької сторони. В даний час доступна для відвідування в Катерининському палаці.

Янтарна кімната (відновлена копія, фото: ru.wikipedia.org)

До речі, нещодавно сімейну пару з Британії суд засудив до тюремного терміну за те, що вони назвали свого новонародженого сина Адольфом.

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