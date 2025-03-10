Таро-гороскоп на тиждень. Кому казково пощастить, а кому доля приготувала нові труднощі

Новий тиждень, який розпочався 10 березня і триватиме до 16 березня, принесе хороші новини майже всім знакам Зодіаку. Діви можуть вирушити в нову подорож, а Водолії нарешті проявлять себе в суспільстві та почнуть реалізовувати свої мрії.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro .

Овен

Цього тижня важливо підтримувати себе і не забувати про свої довгострокові плани й цілі. Карта Таро підтверджує, що всі зусилля, які ви вкладаєте в поліпшення свого здоров'я, фінансів, кар'єри та сімейного життя, починають приносити плоди. Ви пройшли довгий шлях і створили міцну основу для майбутнього. Продовжуйте рухатися вперед.

Телець

Карта Таро, яка випала вам, показує, як ви повертаєтеся подумки в минуле, помічаючи людей, місця, події та ролі, які, на вашу думку, повинні бути частиною вашого життя і в сьогоденні. Усе змінилося, і тепер у вас є шанс повернути те, що вам дорого. Саме зараз усе може вийти.

Близнюки

Цього тижня необхідно більше заохочувати себе за завзятість і здатність працювати старанніше, ніж будь-хто інший. Те, що на перший погляд може здатися невдачею або перешкодою, зникне, залишивши вас у повному русі. Цього тижня ви зможете досягти набагато більшого, ніж очікуєте. Продовжуйте рухатися вперед і не здавайтеся.

Рак

Карта Таро, яка випала вам, вказує, що ви дуже добре розумієте своїх близьких і коханих людей. Розуміння народжує співчуття, створюючи простір для якісного обговорення, а також для пошуку рішення, як рухатися далі. Ваша здатність розуміти інших неймовірно цінна - використовуйте її мудро.

Лев

Представники цього зодіакального сузір'я - майстри побудови стосунків, люди, глибоко залучені до свого найближчого оточення, лідери та натхненники, яких цінують серед сім'ї, друзів, колег по роботі та суспільства. Зосередьтеся цього тижня на тих, кого ви любите, і хто важливий для вас.

Діва

З 10 по 16 березня ви вступаєте в нову велику пригоду - можливо, це пов'язано з подорожами, кар'єрою, освітою, творчістю або здоровим способом життя. Приділіть більше уваги вашому безстрашному прагненню і здатності починати щось незвідане.

Терези

Цього тижня вам доведеться подивитися на ситуації з різних точок зору і проаналізувати те, що відбувається. Карта Таро, яка випала вам, показує, що ви мислите нестандартно, уважно й неупереджено підходите до того, що спантеличило або завадило іншим. І врешті-решт знаходите новий погляд на речі, який відкриває шлях до прогресу й наступного кроку.

Скорпіон

Цього тижня вам доведеться зіткнутися з темними та прихованими страхами, які роздирають вас і ваших близьких. Ви не тільки зможете прояснити ситуацію, а й узяти на себе відповідальність, зробити кроки, поліпшити становище, зцілити біль і виправити помилки. Використовуйте свою силу на благо, покращуючи ситуацію.

Стрілець

Цього тижня представники цього зодіакального сузір'я опиняться в центрі уваги. Ваша життєрадісна особистість впливає на оточення, надихаючи його на дії. Розносьте свою чарівну, позитивну атмосферу якомога далі. Заохочуйте, надихайте, створюйте, співпрацюйте, втішайте і виховуйте.

Козоріг

З 10 до 16 березня вам доведеться надати допомогу комусь, кого ви знаєте і про кого піклуєтеся. Вислухайте і допоможіть побачити шлях уперед. Ви підтримуєте людей і знаходите шлях до практичних кроків, щоб поліпшити свій стан. Ви не просто співчуваєте, а й надихаєте.

Водолій

Цього тижня вам необхідно більше проявити себе в соціумі. Ви можете створювати чарівні моменти та додавати яскравості та життєвої сили в будь-який простір, у якому перебуваєте. Люди можуть надихнути вас, подарувати нові можливості - вам потрібно просто бути собою і насолоджуватися процесом.

Риби

Цього тижня постарайтеся візуалізувати своє майбутнє. Кожен може проєктувати та будувати найпрекрасніші образи життя і цілі світи. Прагніть до кращої версії себе. Що вищими будуть ваші цілі цього тижня, то більш вражаючим буде результат. Відчуйте впевненість у собі, щоб перетворити це на реальність.

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