Весняний авітаміноз. Чи потрібно приймати "диво-пігулки"

Що є основою доброго здоров'я

Пам'ятайте, що основа хорошого здоров'я – це своєчасна діагностика, спосіб життя та генетика.

Не варто обманюватись на чарівні пігулки чи процедури.

Завжди й у всьому мисліть критично.

Скринінг не означає, що ми ніколи не захворіємо, але точно означає, що хворобу можна запідозрити та виявити на ранній стадії.

Лікування в такому разі легше, простіше та дешевше.

Як зробити якісний скринінг

Знайдіть свого лікаря.

Приходьте до нього щонайменше раз на рік, навіть якщо нічого не турбує.

Разом із лікарем вибирайте обстеження клінічний аналіз крові, глюкоза, холестерин, ТТГ, феритин, АЛТ, АСТ, ЕКГ, УЗД внутрішніх органів, огляд у гінеколога, мамографія, уролог, офтальмолог, стоматолог, колоноскопія, рентген легень тощо.

Як зміцнити імунітет

Різноманітно та раціонально харчуйтеся.

Займайтеся фізичною активністю.

Спіть 7-9 годин.

Дбайте про психічне здоров'я.

Вакцинуйтеся.

Якщо підсумувати, то у разі весняного авітамінозу – вам потрібно проконсультуватися з лікарем, а не самостійно пити "диво-пігулки".