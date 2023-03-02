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Весняний авітаміноз. Чи потрібно приймати "диво-пігулки"

Фото: Як боротися із весняним авітамінозом (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Авітаміноз - це патологічний стан, що виникає при нестачі в людському організмі одного або кількох вітамінів. Нестача вітамінів позначається насамперед на імунному захисті організму і призводить до вираженого погіршення здоров'я. Найчастіше це відбувається навесні.

Про те, як підтримувати своє здоров'я, розповіли медики на сторінці sviy.doc в Instagram.

Що є основою доброго здоров'я

Пам'ятайте, що основа хорошого здоров'я – це своєчасна діагностика, спосіб життя та генетика.

Не варто обманюватись на чарівні пігулки чи процедури.

Завжди й у всьому мисліть критично.

Скринінг не означає, що ми ніколи не захворіємо, але точно означає, що хворобу можна запідозрити та виявити на ранній стадії.

Лікування в такому разі легше, простіше та дешевше.

Як зробити якісний скринінг

  • Знайдіть свого лікаря.
  • Приходьте до нього щонайменше раз на рік, навіть якщо нічого не турбує.
  • Разом із лікарем вибирайте обстеження клінічний аналіз крові, глюкоза, холестерин, ТТГ, феритин, АЛТ, АСТ, ЕКГ, УЗД внутрішніх органів, огляд у гінеколога, мамографія, уролог, офтальмолог, стоматолог, колоноскопія, рентген легень тощо.

Як зміцнити імунітет

  • Різноманітно та раціонально харчуйтеся.
  • Займайтеся фізичною активністю.
  • Спіть 7-9 годин.
  • Дбайте про психічне здоров'я.
  • Вакцинуйтеся.

Якщо підсумувати, то у разі весняного авітамінозу – вам потрібно проконсультуватися з лікарем, а не самостійно пити "диво-пігулки".

Читайте також, 5 доступних продуктів, які чудово підвищують імунітет.

Також вам буде цікаво прочитати, які медикаменти обов'язково мають бути у домашній аптечці.

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