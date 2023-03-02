Весняний авітаміноз. Чи потрібно приймати "диво-пігулки"

Авітаміноз - це патологічний стан, що виникає при нестачі в людському організмі одного або кількох вітамінів. Нестача вітамінів позначається насамперед на імунному захисті організму і призводить до вираженого погіршення здоров'я. Найчастіше це відбувається навесні.
Про те, як підтримувати своє здоров'я, розповіли медики на сторінці sviy.doc в Instagram.
Пам'ятайте, що основа хорошого здоров'я – це своєчасна діагностика, спосіб життя та генетика.
Не варто обманюватись на чарівні пігулки чи процедури.
Завжди й у всьому мисліть критично.
Скринінг не означає, що ми ніколи не захворіємо, але точно означає, що хворобу можна запідозрити та виявити на ранній стадії.
Лікування в такому разі легше, простіше та дешевше.
Якщо підсумувати, то у разі весняного авітамінозу – вам потрібно проконсультуватися з лікарем, а не самостійно пити "диво-пігулки".
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