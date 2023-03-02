Весенний авитаминоз. Нужно ли принимать "чудо-таблетки"

Авитаминоз – это патологическое состояние, возникающее при нехватке в человеческом организме одного или нескольких витаминов. Нехватка витаминов сказывается в первую очередь на иммунной защите организма и приводит к выраженному ухудшению здоровья. Очень часто это происходит весной.
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Помните, что основа хорошего здоровья – это своевременная диагностика, образ жизни и генетика.
Не стоит обманываться на волшебные пилюли или процедуры.
Всегда и во всем мыслите критично.
Скрининг не означает, что мы никогда не заболеем, но точно означает, что болезнь можно заподозрить и обнаружить на ранней стадии.
Лечение в таком случае легче, проще и дешевле.
Если подытожить, то в случае весеннего авитаминоза - вам нужно проконсультироваться с врачом, а не самостоятельно пить "чудо-таблетки".
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