Весняні вихідні в Карпатах: топ будинків і котеджів, де можна відпочити на природі

Весняний відпочинок у Карпатах - це один із найліпших варіантів для проведення вихідних. На лоні гірської, автентичної природи можна якісно провести час з коханою людиною, дітьми чи наодинці.

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться із вами добіркою будинків і котеджних комплексів у Карпатах, де можна по-справжньому відірватися від реальності.

Phoenix Relax Park

У Phoenix Relax Park на вас чекає ресторан, сезонний відкритий басейн, сад і тераса. Для маленьких гостей є дитячий ігровий майданчик.

Деякі апартаменти облаштовані кухнею з посудомийною машиною, мікрохвильовкою та плитою. Сніданок тут пропонують на будь-який смак: від шведського столу до континентального меню.

На території Phoenix Relax Park можна пограти в настільний теніс, а неподалік – покататися на лижах.

А якщо хочете трохи культури – за 32 км знаходиться Музей етнографії та екології Карпат. Крім того, до водоспаду Пробій всього 30 км.

Адреса: вул. Прилуки, с. Поляниця, буд. 11, релакс-парк "Фенікс".

Ціни: від 2 800 гривень.

Phoenix Relax Park (фото: phoenix.org.ua)

Beskyd Holiday

У Beskyd Holiday в Татарові, всього за 29 км від Говерли, гості знайдуть усе для зручності: безкоштовний Wi-Fi, терасу, спільну кухню і цілодобову стійку реєстрації. Також доступна безкоштовна приватна парковка.

Вам сподобається будинок для відпочинку з чудовим краєвидом на гори. Тут є телевізор з плоским екраном і супутниковими каналами, добре обладнана кухня з холодильником, мікрохвильовою піччю та плитою, а також дві ванні кімнати з душем і феном.

У Beskyd Holiday можна релаксувати в гідромасажній ванні або скористатися барбекю.

Персонал стійки реєстрації володіє, крім української, також польською мовою.

Адреса: вулиця Бащенка 281, Татарів.

Ціни: від 5 500 гривень.

Beskyd Holiday (фото: instagram.com/beskyd_holiday; booking.com)

Sheshory Chalet

Sheshory Chalet у Шешорах пропонує номери з безкоштовним Wi-Fi та приголомшливим видом на гори. У вашому розпорядженні сад, спільний лаунж і тераса.

Вілла має дві спальні, вітальню, повністю обладнану кухню з холодильником і кавоваркою, а також ванну кімнату з душем і феном. На території є приватне паркування.

Персонал стійки реєстрації говорить англійською, польською та українською мовами.

Адреса: вул. Бандери, 3 А, с. Шешори.

Ціни: від 3 600 гривень.

Sheshory Chalet (фото: booking.com)

Котеджний комплекс "Річка"

У River Cottage Complex гості знайдуть усе необхідне для чудового відпочинку. Тут до послуг гостей безкоштовний Wi-Fi, дитячий майданчик, безкоштовні велосипеди та приватна парковка.

На території комплексу є сезонний відкритий басейн.

Любителі активного відпочинку можуть насолодитися настільним тенісом, хайкінгом або катанням на лижах у довколишніх околицях. Всього за 19 км розташований водоспад Шипіт.

Адреса: с. Річка, Закарпатська область.

Ціни: від 1 500 гривень.

Котеджний комплекс "Річка" (фото: instagram.com/richka_lounge)

УЛІС Ворохта

УЛІС Ворохта, пропонує своїм гостям терасу для відпочинку, крім затишних помешкань. Усього за 42 км від готелю можна відвідати водоспад Пробій, а за 43 км – Музей етнографії та екології Карпат. Гостям надаються зручності, як-от приватна парковка та безкоштовний Wi-Fi на всій території.

Деякі апартаменти обладнані мінікухнею з холодильником і плитою.

Адреса: с. Кривопілля, Івано-Франківська область.

Ціни: від 5 400 гривень.

УЛІС Ворохта (фото: instagram.com/ulis.vorokhta)

Тіні предків

У помешканні "Тіні Предків" гостям пропонується спільний лаунж, тераса та спільна кухня. Також на території є приватне паркування та безкоштовний Wi-Fi.

Деякі номери мають доступ до балкона з чудовим виглядом на гори, повністю обладнану кухню та спільну ванну кімнату з душем.

У кімнатах є місце для зберігання лиж, а в околицях можна зайнятися хайкінгом і катанням на лижах.

Адреса: вул. Бринівка 77, с. Плав'я.

Ціни: від 3 800 гривень.

Тіні предків (фото: booking.com)

Provance House

Provance House, розташований за 37 км від водоспаду Шипіт. Гості можуть відпочивати в саду та на терасі. Та, звісно, насолоджуватися катанням на лижах.

Номери оснащені кондиціонером, балконом та безкоштовним Wi-Fi.

Кожний варіант розміщення має кухню з обідньою зоною та ванну кімнату з душем і феном. Для зручності гостей передбачено холодильник, мікрохвильову піч і чайник.

Адреса: вул. Ольги Степанівни, с. Славсько.

Ціни: від 3 300 гривень.

Provance House (фото: instagram.com/provance.house)

Honey dome

Honey dome у Виженці пропонує гостям номери з безкоштовним Wi-Fi, приватне паркування та гідромасажну ванну.

Деякі апартаменти мають кухню з холодильником і плитою для зручності гостей.

Гості Honey dome можуть насолоджуватися терасою та садом, а також відправитися на хайкінг у чудових околицях.

Адреса: вул. Велика Виженка, с. Виженка, Чернівецька область.

Ціни: від 2 100 гривень.

Honey dome (фото: booking.com; instagram.com/honey.dome.vzh)

Комплекс відпочинку "Крихая"

Номери обладнані кондиціонерами та телевізорами. У кожному є повністю обладнана кухня з обідньою зоною, окрема ванна кімната з душем, безкоштовні туалетно-косметичні засоби й фен.

До послуг гостей також холодильник, посудомийна машина, мікрохвильова піч, кавоварка та чайник.

Відпочивати гості можуть на терасі, насолоджуючись чарівною природою.

Адреса: с. Солочин, Закарпатська область.

Ціни: від 3 800 гривень.

Котеджі Альціона

Котеджі Альціона в Східниці – це чудове місце для відпочинку. Гостям сподобається сад, тераса та вид на місто.

Помешкання – це шале з двома спальнями, вітальнею, повністю обладнаною кухнею з холодильником і чайником, а також ванну кімнату з душем і феном. На території є приватне паркування.

Персонал стійки реєстрації володіє англійською, тому зможе поділитися інформацією з іноземцями.

Гості також можуть скористатися барбекю на території, а околиці помешкання популярні серед любителів хайкінгу.

Адреса: вул. Данила Галицького, с. Східниця.

Ціни: від 3 200 гривень.

Вас також може зацікавити: