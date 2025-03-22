Весняні канікули: де відпочити з дітьми в Києві недорого і цікаво

Київський зоопарк

Зоопарк - це місце, де можна не тільки побачити безліч різних тварин, а й відчути справжню єдність із природою. Окрім традиційних вольєрів із хижаками, приматами, копитними та птахами, тут є тераріуми з екзотичними плазунами та контактна ферма, де діти можуть погладити та погодувати тваринок.

На території також є атракціони, що зроблять відпочинок ще цікавішим. Зоопарк працює шість днів на тиждень, окрім понеділка, коли відкривається пізніше.

Адреса: проспект Берестейський, 32.

Вхід у Київський зоопарк (фото: Вікіпедія)

Океанаріум "Морська казка"

Якщо ваша дитина захоплюється морськими тваринами, відвідування океанаріуму стане для неї справжнім святом. Уже на вході гостей зустрічає пірат, який розповідає про життя підводного світу.

Всередині розташований прозорий тунель, де можна спостерігати за акулами, скатами, морськими зірками та іншими морськими істотами. Особливу увагу привертає експозиція із затопленим кораблем та кораловими рифами. Це місце подарує незабутні враження як малюкам, так і дорослим.

Адреса: вул. Андрія Малишка, 3 (ТЦ "Дитячий світ").

В середині океанаріума (фото: oceanariumkyiv.com)

Музей медуз

Для тих, хто хоче дізнатися більше про дивовижний світ медуз, варто відвідати спеціалізований музей у центрі столиці. Тут представлена велика колекція цих істот, від прозорих до яскраво забарвлених, від крихітних до гігантських.

Відвідувачі дізнаються, які види медуз отруйні, яка з них є безсмертною та як ці створіння виживають у різних умовах. Спостерігаючи за їх плавним рухом у спеціально підсвічених акваріумах, можна відчути справжній спокій та гармонію.

Адреса: вул. Хрещатик, 7.

Музей медуз у Києві (фото: jellyfishmuseum.kyiv.ua)

Київський планетарій

Для тих, хто мріє про далекий космос, чудовим варіантом стане відвідування планетарію. Це місце, де можна поринути у світ зірок і планет, подивитися на Всесвіт крізь призму сучасних технологій.

Тут проходять астрономічні лекції, наукові виставки, тематичні шоу та інтерактивні програми для дітей. Великий купольний зал створює ефект присутності у відкритому космосі, дозволяючи побачити зіркове небо в усій його красі. Планетарій стане цікавим місцем як для дітей, так і для дорослих.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 57/3.

Космічний апарат "Великий Цейс-4" у Київському планетарії (фото: Вікіпедія)

Fly Park

Fly Park - це місце, де можна провести цілий день, змінюючи різні види активностей. Тут є батутна зона, лабіринти, гірки, поролонова яма, ігрові будиночки, майданчики з Xbox та VR-технологіями, а також спеціальна зона для створення відео в TikTok-форматі.

Регулярно проходять майстер-класи та програми з аніматорами. Це ідеальне місце для святкування днів народження або просто для веселого сімейного відпочинку.

Адреси: "Даринок" (вул. Якова Гніздовського), ТРЦ Dream Town 2.

Батутний майданчик у FlyPark (фото: flypark.ua)

Дитяче місто професій KidsWill

У KidsWill діти можуть на кілька годин відчути себе дорослими, спробувавши різні професії. Тут вони можуть стати лікарями, пожежниками, поліцейськими, журналістами чи телеведучими.

Граючи, вони отримують уявлення про роботу різних сфер, заробляють і витрачають "місцеву валюту". У місті професій часто проходять тематичні заходи, квести та шоу, що роблять навчання ще більш цікавим. Також тут можна організувати незабутнє святкування дня народження.

Адреса: ТРЦ Art Mall (вул. Заболотного, 37).

Дитяче місто професій KidsWill (фото: kidswill.com.ua)

Київська дитяча залізниця

У Сирецькому парку працює дитяча залізниця, де діти можуть спробувати себе в ролі машиніста, кондуктора чи диспетчера. Вони допомагають керувати рухом поїздів, навчаються обслуговуванню вагонів і навіть працюють із пасажирами. Батьки можуть відпочити в затишних кафе поруч, поки діти насолоджуються грою. Це цікаве поєднання розваг та пізнавальної діяльності.

Адреса: Сирецький парк.

Паротяг Київської дитячої залізниці (фото: facebook.com/childrens.railway.in.kyiv)

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