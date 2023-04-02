Весняна романтика та важливі зустрічі: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 3 по 9 квітня

Овен

Вам необхідно заручитися підтримкою керівників, наставників, вчителів та інших сильніших особистостей, оскільки є всі шанси досягти бажаного результату у сфері бізнесу чи роботи. Ваші реальні можливості набагато вищі, ніж ви думаєте.

Тиждень принесе чимало важливих переговорів, які відкриють чудові перспективи у майбутньому.

Телець

Романтична сфера домінуватиме цього тижня. Весняний настрій з головою накриє Тельців і зірки активно їм допомагатимуть – у справах сердечних усе буде гаразд.

Ще цей період стане добрим для творчих натур - можна розраховувати на серйозні успіхи навіть якщо творчість для вас лише хобі. А на вихідних чекайте на сюрприз.

Близнюки

Постарайтеся на початку квітня згадати, що таке дипломатичність. Якщо ви впевнені у своїй правоті, це не означає, що треба рубати з плеча і різко висловлюватися. Є ризик вляпатися у серйозні конфлікти цього тижня.

Однак ці якості вам допоможуть захистити свої інтереси та постояти за себе. У другій половині тижня чекайте на досягнення успіхів у роботі.

Рак

Цього тижня Ракам рекомендується зайнятися приємними турботами - подбайте про свою зовнішність, оновіть гардероб, займіться покупками. Складні дні – четвер та п'ятниця. Намагайтеся уникати в ці дні конфліктів, спілкування з начальством чи представниками влади.

У вихідні можна відпочити на свіжому повітрі, зайнятися йогою, духовними практиками. А ось від шопінгу та відвідування салонів краси краще відмовитися.

Лев

Зірки гарантують Левам позитивний тиждень. Ви блищатимете ентузіазмом, оптимізмом і чарівністю - ніхто перед вами встояти не зможе. Тому сміливо беріться навіть за наймасштабніші починання.

Не дуже вдалим днем може стати четвер - можуть бути сварки у стосунках, як ділових, так і любовних.

Діва

Постарайтеся цього тижня максимально приділити час для вирішення різних організаційних та фінансових питань. Енергії вам вистачатиме, щоб подолати будь-які труднощі, але будьте терплячі та дисципліновані – є ризик помилок.

Найкращим днем стане середа. На вихідних забудьте про дієти та побалуйте себе чимось смачним.

Терези

Усі важливі справи бажано поставити на паузу – ви зіткнетеся з сильним опором, якщо спробуєте досягти масштабних та важливих цілей. Це не означає, що вони будуть недосяжні - просто зачекайте на другу половину квітня.

А поки - приділіть час найближчим та коханим людям. Це дозволить вам не зануритися с головою у смуток і не опускати руки.

Скорпіон

Найближчими днями легкими не будуть і вам випаде роль проникливої, жорсткої та принципової людини. У цьому немає нічого поганого і ці якості допоможуть вам досягти потрібних цілей. Однак є ризик перестаратися.

Постарайтеся бути гнучкішими та чути те, що вам говорять оточуючі. Якщо з цим у вас проблеми, то хай буде поруч той, чиї докази ви точно почуєте.

Стрілець

Новий тиждень не сильно відрізнятиметься від попереднього. Зірки докладають усіх зусиль, щоб вам допомагати досягти своїх цілей. Але й ви повинні їм у цьому допомагати – інакше нічого не вийде.

У четвер очікується складний день, будьте уважні та не ризикуйте. У вихідні займіться спортом і постарайтеся зміцнити своє здоров'я.

Козеріг

До ваших стандартних рис характеру - терпіння та дисципліни, цього тижня додадуться логіка та вміння вести переговори. І якщо ви хочете з цим набором досягти успіху, то просто поставте собі за мету. Якщо щось йде не так - то ви чи мету неправильно вибрали або недостатньо до неї прагнете.

Найвдалішим днем стане п'ятниця. На вихідних приділіть час прогулянці, гарній книзі чи фільму.

Водолій

Цього тижня вас накриє непереборним бажанням різко та кардинально змінити своє життя. Але не піддавайтеся та не робіть різких рухів. Імпульс змін буде дуже сильний і є ризик зазнати невдачі.

Щоб вгамувати свої бажання, вам вистачить невеликих косметичних штрихів. Найкращим днем стане понеділок.

Риби

Понеділок та вихідні дні стануть для Риб найкращими періодами. Якщо у вас є щось важливе – плануйте справи саме на ці дні. З вівторка по четвер можлива емоційна нестабільність, проблеми зі сном, порушення концентрації.

Однак для сердечних справ весь цей тиждень буде вдалим. Вихідні постарайтеся провести за містом.