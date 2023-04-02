Весенняя романтика и важные встречи: гороскоп для всех знаков Зодиака с 3 по 9 апреля

Овен

Вам необходимо заручиться поддержкой руководителей, наставников, учителей и других более сильных личностей, так как есть все шансы добиться желаемого результата в сфере бизнеса или работы. Ваши реальные возможности намного выше, чем вы думаете.

Неделя принесет немало важных переговоров, которые откроют отличные перспективы в будущем.

Телец

Романтическая сфера будет доминировать на этой неделе. Весеннее настроение с головой накроет Тельцов и звезды будут активно им помогать - в делах сердечных все будет благополучно.

Еще этот период станет хорошим для творческих натур - можно рассчитывать на серьезные успехи даже если творчество для вас всего лишь хобби. А на выходных ждите сюрприз.

Близнецы

Постарайтесь в начале апреля вспомнить о том, что такое дипломатичность. Если вы уверены в своей правоте, то это не значит, что нужно рубить с плеча и резко высказываться. Есть риск вляпаться в серьезные конфликты на этой неделе.

Однако эти качества вам помогут защитить свои интересы и постоять за себе. Во второй половине недели ожидайте достижения успехов в работе.

Рак

На этой неделе Ракам рекомендуется заняться приятными хлопотами - позаботьтесь о своей внешности, обновите гардероб, займитесь покупками. Сложные дни - четверг и пятница. Постарайтесь избегать в эти дни конфликтов, общения с начальством или представителями власти.

На выходных можно отдохнуть на свежем воздухе, заняться йогой, духовными практиками. А вот от шоппинга и посещения салонов красоты лучше отказаться.

Лев

Звезды гарантируют Львам позитивную неделю. Вы будете блистать энтузиазмом, оптимизмом и обаянием - никто перед вами устоять не сможет. Поэтому смело беритесь даже за самые масштабные начинания.

Не самым удачным днем может стать четверг - могут быть ссоры в отношениях, как деловых, так и любовных.

Дева

Постарайтесь на этой неделе максимально уделить время для решения различных организационных и финансовых вопросов. Энергии вам будет хватать, чтобы преодолеть любые трудности, но будьте терпеливы и дисциплинированны - есть риск ошибок.

Самым лучшим днем станет среда. На выходных забудьте о диетах и побалуйте себя чем-то вкусным.

Весы

Все важные дела желательно поставить на паузу - вы столкнетесь с сильным сопротивлением, если попытаетесь достичь масштабных и важных целей. Это не значит, что они будут недостижимы - просто подождите вторую половину апреля.

А пока - уделите время самым близким и любимым людям. Это позволит вам не впасть в уныние и не опускать руки.

Скорпион

Ближайшие дни легкими не будут и вам выпадет роль проницательного, жесткого и принципиального человека. В этом нет ничего плохого и эти качества вам помогут достичь нужных целей. Однако есть риск переусердствовать.

Постарайтесь быть гибче и слышать то, что вам говорят окружающие. Если с этим у вас проблемы, то пусть рядом будет тот, чьи доводы вы точно услышите.

Стрелец

Новая неделя не сильно будет отличаться от предыдущей. Звезды прикладывают все усилия, чтобы вам помогать достичь своих целей. Но и вы должны им в этом помогать - иначе ничего не получится.

В четверг ожидается сложный день, будьте внимательны и не рискуйте. На выходных займитесь спортом и постарайтесь укрепить свое здоровье.

Козерог

К вашим стандартным чертам характера - терпению и дисциплине, на этой неделе добавятся логика и умение вести переговоры. И если вы хотите с этим набором добиться успеха, то просто поставьте себе цель. Если что-то идет не так - вы или цель неправильно выбрали или недостаточно к ней стремитесь.

Самым удачным днем станет пятница. На выходных уделите время прогулке, хорошей книге или фильму.

Водолей

На этой неделе вас накроет непреодолимым желанием резко и кардинально изменить свою жизнь. Но не поддавайтесь и не делайте резких движений. Импульс изменений будет очень силен и есть риск потерпеть неудачу.

Чтобы утолить свои желания, вам хватит небольших косметических штрихов. Лучшим днем станет понедельник.

Рыбы

Понедельник и выходные дни станут для Рыб лучшими периодами. Если у вас есть что-то важное - планируйте дела именно на эти дни. Со вторника по четверг возможна эмоциональная нестабильность, проблемы со сном, нарушение концентрации.

Однако для сердечных дела вся эта неделя будет удачной. Выходные постарайтесь провести за городом.