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Этот циклон войдет в историю: синоптик предупредила о серьезной непогоде в Украине

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 06:32
Этот циклон войдет в историю: синоптик предупредила о серьезной непогоде в Украине Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в четверг, 11 февраля, принесет значительные осадки на большую часть территории страны, а также сильный порывистый ветер. Непростая синоптическая ситуация будет обусловлена южным циклоном Volker, на место которого уже через несколько дней придет существенное похолодание.

Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

Эксперт предупредила о снеге, мокром снеге, ледяных дождях и дождях в большинстве регионов Украины. Без существенных осадков будет только в Донецкой и Запорожской областях, в Крыму и в большинстве районов Херсонской области.

Также синоптик рассказала о налипании мокрого снега, гололеде и гололедице на дорогах Украины. Такую непростую ситуацию "украсят" мощные порывы ветра.

"Похоже, что циклон Volker войдет в историю южного метеосериала... Ведь именно он, по прогнозу, окажется завершающим из серии южных циклонов, которые организовали украинцам подзабытую зиму..." - пишет Диденко.

В среднем по Украине температура воздуха 11 февраля в течение дня будет варьироваться в пределах -4... +3 градуса.

На Севере и северо-западе Украины местами ожидается до -7... -4 градусов.

В южных областях прогнозируется днем от +5 до +10 градусов, а в Крыму термометры покажут до +12... +14 градусов.

В Киеве температура воздуха составит около -4... -2 градуса днем и -9... -7 градусов ночью. Из-за циклона в столице ожидается снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, поэтому дороги превратятся в аттракционы и станут своеобразным тестом на стойкость и выдержку.

Синоптик отметила, что 12 февраля Украина останется под властью циклона Volker, а уже 13 февраля вместо него придут сильные морозы.

Этот циклон войдет в историю: синоптик предупредила о серьезной непогоде в УкраинеЭтот циклон войдет в историю: синоптик предупредила о серьезной непогоде в Украине

Погода в Украине 11 февраля - метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее сообщалось, что синоптики обновили прогноз и рассказали, когда в Украине установится весенняя погода.

Напомним также, что недавно синоптики сообщили, когда в Украине закончатся снегопады и метели.

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