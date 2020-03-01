Весной у украинцев будут дополнительные выходные: сколько будем отдыхать

Дополнительные выходные дни в Украине начнутся уже совсем скоро. Так, 8 марта в 2020 году выпадает на воскресенье, поэтому понедельник, 9 марта, будет выходным днем. А в общем этой весной у украинцев будет четыре дополнительных выходных дня.

Следующий выходной будет в понедельник 20 апреля. Он связан с тем, что Пасха в этом году выпала на 19 апреля, воскресенье. Май традиционно начинается с праздничного 1 числа, когда отмечается Международный день труда. В этом году праздник выпал на пятницу, поэтому это будет выходной день.

Последний весенний дополнительный выходной у украинцев будет в понедельник 11 мая, поскольку День победы над нацизмом во Второй мировой войне выпадает на субботу, 9 мая.

Стоит отметить, что 8 мая, в пятницу, - День памяти и примирения, но в этот день нет выходного. Ранее в Украинском институте национальной памяти хотели отказаться от выходного дня на 9 мая, и перенести его на 8 число.

Напомним, что с 1 марта в Украине увеличивается размер пособия по безработице. Также в первый месяц весны произойдет индексация пенсий, подорожают билеты на поезда, раскодируют телеканалы, повысят тарифы на телефонную связь и не только.

Ранее сообщалось о том, что в последнее воскресение марта в Украине традиционно произойдет перевод часов на летнее время.