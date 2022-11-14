До весни багато овочів сильно подорожчають, а один буде в дефіциті: прогноз експертів

За словами Баштанника, вже навесні українці можуть побачити підвищені цінники на багато овочів. До подорожчання призведуть значні витрати на зберігання та ризики перебоїв із постачанням електроенергії.

"Глобально можна сказати, що до весни всі інші овочі, крім картоплі, борщового набору будуть дорожчати, оскільки витрати на зберігання великі, і є ризики через перебої з електроенергією – не дуже якісно може зберігатись продукція", – зазначив Баштанник.

Він додав, що дефіциту картоплі чи моркви в Україні наразі немає. Картопля є у промислових виробників і приватних. Немає проблем ні зі зберіганням, ні з ціною, ні з кількістю.

Моркви теж достатньо, хоча ціна трохи вища за торішню. Її також вистачить до наступного врожаю. Єдиний овоч, з яким може виникнути дефіцит – це цибуля.

"Серед позицій овочево-борщового набору, які входять до салату "Олів'є", дефіциту поки немає. Ми говоримо про моркву та картоплю, в першу чергу. Картоплі в Україні традиційно багато", - сказав експерт.

Він пояснив, що навесні дефіцит цибулі може загостритися. Цього року врожаю було замало, оскільки основні райони його виробництва ще окуповані.