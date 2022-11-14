RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

К весне многие овощи сильно подорожают, а один будет в дефиците: прогноз экспертов

Фото: Эксперт дал прогноз о стоимости овощей (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Цены на овощи за последний месяц начали расти и в первую очередь на те, которые выращивают весной и летом - огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень. Картофель, морковь и лук пока не дорожают.

Что будет с ценами на овощи в ближайшее время, рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в эфире "Суспільне".

По словам Баштанника, уже весной украинцы могут увидеть повышенные ценники на многие овощи. К подорожанию приведут значительные траты на хранение и риски перебоев с поставкой электроэнергии.

"Глобально можно сказать, что до весны все другие овощи, кроме картофеля, борщового набора будут дорожать, так как траты на хранение большие, и есть риски из-за перебоев с электроэнергией - не очень качественно может храниться продукция", - отметил Баштанник.

Он добавил, что дефицита картофеля или моркови в Украине сейчас нет. Картофель есть у промышленных производителей, и у частных. Нет проблем ни с хранением, ни с ценой, ни с количеством.

Моркови тоже достаточно, хотя цена немного выше прошлогодней. Ее тоже хватит до следующего урожая. Единственный овощ, с которым может возникнуть дефицит - это лук.

"Среди позиций овощно-борщового набора, которые входят в салат "Оливье", дефицита пока нет. Мы говорим о моркови и картофеле, в первую очередь. Картофеля в Украине традиционно много", - сказал эксперт.

Он пояснил, что к весне дефицит лука может обостриться. В этом году урожая было мало, так как основные районы его производства еще оккупированы.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие продукты в ноябре подешевели.

А также мы писали о том, сколько стоит борщовой набор в странах Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты