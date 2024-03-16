10 вітамінів, які треба пити весною і як це робити правильно

Які вітаміни важливі для організму

Вітамін D - особливо важливий для росту і захисту кісток, а також для запобігання рахіту. Цей вітамін можна знайти в жирній рибі (лосось, деякі види оселедця, ряпушка), а також в яєчному жовтку, печінці, і грибах лисичках.

Однак, сонячне світло, якого навесні стає більше - це природний шлях насичення вітаміном D. Адже наш організм під дією ультрафіолету синтезує і накопичує цей вітамін.

Вітамін А - антиоксидант, необхідний для підтримки зору, нормального росту шкіри та кісткової системи, а також функціонування імунної системи. Джерело вітаміну А - печінка, морква і капуста.

Вітамін Е - антиоксидант, який допомагає боротися з інфекціями. Його містить арахіс, авокадо, мигдаль та броколі.

Вітамін С - антиоксидант, що підвищує імунітет, та запобігає цинзі. Вітамін С є в ківі, грейпфруті, брюссельській капусті, та в багатьох інших продуктах.

Вітамін В1 (тіамін) - необхідний для вуглеводного обміну. Вітамін В1 можна знайти в майже усіх харчові продукти, за винятком цукрів і харчових жирів.

Вітамін В2 - необхідний для нормальної роботи щитоподібної залози, поліпшує стан слизової, волосся, нігтів і шкіри. Джерело вітаміну В2 - молоко, сир, яйця, печінка, квасоля та горох

Вітамін В6 - необхідний для обміну вуглеводів, жирів і білків, важливий для здорової роботи нервової системи. Джерело вітаміну B6 - виноград, банани, м’ясо курки, цільнозернові злаки та сир.

Вітамін В12 - потрібний для функціонування імунної та кровоносної систем, синтезу ДНК, а також розвитку нейронів і утворення еритроцитів. Джерело вітаміну В12 - здебільшого їжа тваринного походження: яйця, м’ясо, морепродукти, молочні та кисломолочні продукти.

Вітамін К - необхідний для засвоювання організмом кальцію та згортання крові. Джерело вітаміну К - шпинат, сочевиця, цибуля, зелений чай та морська капуста.

Фолати (фолієва кислота) - важливі для метаболізму нуклеїнових кислот і амінокислот. Джерело фолієвої кислоти - печінка і зелені овочі.

Що таке гіповітаміноз навесні

Гіповітаміноз - це дефіцит певних вітамінів в організмі, який є або наслідком недостатнього синтезу чи засвоєння організмом або ж наслідком недостатньої кількості вітамінів в раціоні.

Наприклад, внаслідок недостатнього перебування під сонячним промінням погіршується синтез вітаміну D, що може призвести до гіповітамінозу.

Симптоми гіповітамінозу:

зниження імунітету

погіршення працездатності

погіршення зору

біль в суглобах

швидка стомлюваність.

Швидка стомлюваність може бути симптомом гіповітамінозу (фото: Freepik)

Як краще засвоюються вітаміни

Найкраще засвоюються нашим організмом натуральні вітаміни - ті, що є в овочах, фруктах, ягодах та інших продуктах. Так, наприклад, вітамін А можна знайти в моркві, а вітамін С - в брюссельській капусті та цитрусових. Тож отримати необхідні вітаміни навесні допомагає насамперед збалансоване харчування.

Вітаміни в їжі засвоюються краще (фото: Freepik)

А до того, як приймати вітамінні добавки, необхідно порадитися з лікарем. Адже причиною поганого самопочуття може бути не безпосередньо брак вітамінів, а робота нирок, кишківника, чи печінки - тож боротися треба не з наслідками, а з причиною.

Крім того, не варто забувати про регулярний медичний огляд, та індивідуальні рекомендації лікарів, адже надлишок певного вітаміну може нашкодити - наприклад, надмірна кількість вітаміну D та кальцію може підвищити ризик виникнення каменів у нирках.