10 витаминов, которые нужно пить весной и как это делать правильно

Какие витамины важны для организма

Витамин D - особенно важен для роста и защиты костей, а также для предотвращения рахита. Этот витамин можно найти в жирной рыбе (лосось, некоторые виды сельди, ряпушки), а также в яичном желтке, печени, и грибах лисичках.

Однако, солнечный свет, которого весной становится больше - это естественный путь насыщения витамином D. Ведь наш организм под действием ультрафиолета синтезирует и накапливает этот витамин.

Витамин А - антиоксидант, необходимый для поддержания зрения, нормального роста кожи и костной системы, а также функционирования иммунной системы. Источник витамина А - печень, морковь и капуста.

Витамин Е - антиоксидант, помогающий бороться с инфекциями. Его содержит арахис, авокадо, миндаль и брокколи.

Витамин С - антиоксидант, повышающий иммунитет и предотвращающий цингу. Витамин С есть в киви, грейпфруте, брюссельской капусте и многих других продуктах.

Витамин В1 (тиамин) - необходим для углеводного обмена. Витамин В1 можно найти у многих пищевых продуктов, за исключением сахаров и пищевых жиров.

Витамин В2 - необходим для нормальной работы щитовидной железы, улучшает состояние слизистой, волос, ногтей и кожи. Источник витамина В2 - молоко, творог, яйца, печень, фасоль и горох

Витамин В6 - необходим для обмена углеводов, жиров и белков, важен для здоровой работы нервной системы. Источник витамина B6 - виноград, бананы, мясо курицы, цельнозерновые злаки и сыр.

Витамин В12 - необходим для функционирования иммунной и кровеносной систем, синтеза ДНК, а также развития нейронов и образования эритроцитов. Источник витамина В12 - в основном пища животного происхождения: яйца, мясо, морепродукты, молочные и кисломолочные продукты.

Витамин К - необходим для усвоения организмом кальция и свертывания крови. Источник витамина К - шпинат, чечевица, лук, зеленый чай и морская капуста.

Фолаты (фолиевая кислота) - важны для метаболизма нуклеиновых кислот и аминокислот. Источник фолиевой кислоты - печень и зеленые овощи.

Что такое гиповитаминоз весной

Гиповитаминоз - это дефицит определенных витаминов в организме, являющийся либо последствием недостаточного синтеза или усвоения организмом - или же последствием недостаточного количества витаминов в рационе.

К примеру, вследствие недостаточного пребывания под солнечными лучами ухудшается синтез витамина D, что может привести к гиповитаминозу.

Симптомы гиповитаминоза:

снижение иммунитета

ухудшение трудоспособности

ухудшение зрения

боль в суставах

быстрая утомляемость.

Быстрая утомляемость может быть симптомом гиповитаминоза (фото: Freepik)

Как лучше всего усваиваются витамины

Лучше всего усваиваются нашим организмом натуральные витамины - те, что есть в овощах, фруктах, ягодах и других продуктах. Так, например, витамин А можно найти в моркови, а витамин С - в брюссельской капусте и цитрусовых. Поэтому получить необходимые витамины весной помогает, прежде всего, сбалансированное питание.

Витамины в еде усваюются лучше всего (фото: Freepik)

А прежде чем принимать витаминные добавки, необходимо посоветоваться с врачом. Ведь причиной плохого самочувствия может быть не непосредственно нехватка витаминов, а работа почек, кишечника или печени - бороться надо не с последствиями, а с причиной.

Кроме того, не следует забывать про регулярный медицинский осмотр и индивидуальные рекомендации врачей, ведь избыток определенного витамина может навредить - например, избыточное количество витамина D и кальция может повысить риск возникновения камней в почках.