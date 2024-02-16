Весна - час змін: названо речі, яких слід позбутися до початку березня

Речі, які вам більше не підходять

В шафі можуть лежати старі джинси, які вам банально можуть не підходити за розміром. Тому прийшов час їх викинути.

Часто люди тримають вдома такі речі через надію, що колись підуть у спортзал та схуднуть. Однак, не варто тиснути на себе та вдягати те, що підходить вам вже зараз.

Також варто викинути старий декор, який вже втратив свій зовнішній вигляд.

Якщо у домі є щось, що викликає у вас відчуття хвилювання, то швидше за все, настав час прибрати це з дому та звільнити місце для речей, які надихають вас роблять щасливими.

Варто перевірити такий одяг та взуття:

колготки з затяжками

шкарпетки з дірками

бюстгальтери, які втратили функцію підтримки грудей

речі з плямами, які не відпираються

одяг не за розміром

сукні з випускного або інші урочисті

старі купальники

Косметика:

товари з вичерпаним терміном придатності

засохла помада або туш

пробники

розтягнуті гумки для волосся

практично порожні баночки і пляшечки

"облисілі" кисті для макіяжу

Сентиментальні предмети

Часто людям складно прощатися з речами, до яких вони привикли.

Це сентиментальні предмети, за які відчувається необхідність триматися: старі листівки, квитки з поїздок та інше.

Але також можуть бути речі, які вам добре та довго слугували або займають особливе місце у вашому серці, навіть якщо ви знаєте, що настав час попрощатися.

Також якщо ви зовсім не вдягаєте сукні, але їх у вас дуже багато, то вони лише займають місце у вашій шафі,

Речі на "всякий випадок"

У багатьох в домі є такі речі. Однак, якщо запас речей став дуже великим, то настав час скоротити його.

Краще віддати їх тому, хто може ними користуватись зараз.