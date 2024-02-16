Весна - час змін: названо речі, яких слід позбутися до початку березня

Початок весни пов'язаний з оновленням у всьому. Порядок та чистота у домі сприяють гарному настрою та внутрішньому спокою. Варто знати, які речі потрібно викинути перед початком весни.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Southern Living.
В шафі можуть лежати старі джинси, які вам банально можуть не підходити за розміром. Тому прийшов час їх викинути.
Часто люди тримають вдома такі речі через надію, що колись підуть у спортзал та схуднуть. Однак, не варто тиснути на себе та вдягати те, що підходить вам вже зараз.
Також варто викинути старий декор, який вже втратив свій зовнішній вигляд.
Якщо у домі є щось, що викликає у вас відчуття хвилювання, то швидше за все, настав час прибрати це з дому та звільнити місце для речей, які надихають вас роблять щасливими.
Варто перевірити такий одяг та взуття:
Косметика:
Часто людям складно прощатися з речами, до яких вони привикли.
Це сентиментальні предмети, за які відчувається необхідність триматися: старі листівки, квитки з поїздок та інше.
Але також можуть бути речі, які вам добре та довго слугували або займають особливе місце у вашому серці, навіть якщо ви знаєте, що настав час попрощатися.
Також якщо ви зовсім не вдягаєте сукні, але їх у вас дуже багато, то вони лише займають місце у вашій шафі,
У багатьох в домі є такі речі. Однак, якщо запас речей став дуже великим, то настав час скоротити його.
Краще віддати їх тому, хто може ними користуватись зараз.
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