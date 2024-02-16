Весна - время перемен: названы вещи, от которых следует избавиться до начала марта

Вещи, которые вам больше не подходят

В шкафу могут лежать старые джинсы, которые банально вам могут не подходить по размеру. Поэтому пришло время их выбросить.

Часто люди держат дома такие вещи из-за надежды, что когда-нибудь пойдут в спортзал и похудеют. Однако не стоит давить на себя и одевать то, что подходит вам уже сейчас.

Также стоит выбросить старый декор, уже потерявший свой внешний вид.

Если в доме есть что-то, что вызывает у вас чувство волнения, то скорее всего, пора убрать это из дома и освободить место для вещей, которые вдохновляю вас и делают счастливыми.

Следует проверить такую одежду и обувь:

колготки с затяжками

носки с дырками

бюстгальтеры, потерявшие функцию поддержки груди

вещи с пятнами, которые не отстираются

одежда не по размеру

платья из выпускного или другие торжественные

старые купальники

Косметика:

товары с истекшим сроком годности

засохшая помада или тушь

пробники

растянутые резинки для волос

практически пустые баночки и бутылочки

"облисевшие" кисти для макияжа

Сентиментальные предметы

Часто людям сложно прощаться с вещами, к которым они привыкли.

Это сентиментальные предметы, за которые чувствуется необходимость держаться: старые открытки, билеты с поездок и прочее.

Но также могут быть вещи, которые вам хорошо и долго служили или занимают особое место в вашем сердце, даже если вы знаете, что пора попрощаться.

Также если вы совсем не одеваете платья, но их у вас очень много, то они только занимают место в вашем шкафу,

Вещи на "всякий случай"

У многих в доме есть такие вещи. Однако, если запас вещей стал очень большим, то пора сократить его.

Лучше отдать их тому, кто может ими пользоваться сейчас.