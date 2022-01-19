В Украину вернутся 15-градусные морозы: где будет холоднее всего

Погода в Украине принесет усиление морозов, местами до -15 градусов, но ветер утихнет, кроме того местами подсыпет снега.

Прогноз и карты погоды до конца рабочей недели - читайте ниже в материале Styler .

По прогнозу Наталки Диденко, ветер наконец-то ослабнет на Крещение, 19 января.

Днем ожидается -2... -5 градусов, на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине -5... -8 градусов.

"Никаких серьезных осадков завтра не будет, лишь в восточной части полетает праздничный снег. На дорогах - гололедица, на трассах - соль и каша, на тротуарах - всего понемногу", - пишет синоптик.

Что будет с погодой в Киеве на Крещение

По данным Диденко, в Киеве 19 января ветер стихнет, снег маловероятен, мороз днем, -1... -3 градуса.

Прогноз до конца рабочей недели

20 января по прогнозу Украинского гидрометцентра, вероятен снег в западных областях, Винницкой, Житомирской, Киевской. Остальные области - без осадков.

Днем -1... +3, на востоке -2... -5, а на юге +3... +7 градусов. Ночью же в восточных областях до -15 градусов, а на остальной территории от -2 до -8 мороза.

В пятницу, 21 января, морозы ночью смягчатся, небольшой снег ожидается почти везде, кроме южных и центральных областей.

Смотрите ниже на картах гидрометцентра прогноз на три дня.

Скрин: Погода в Украине 19-21 января (meteo.gov.ua)