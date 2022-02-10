Весна уже близко: прогноз погоды на выходные 12-13 февраля

Этот уик-энд во всех регионах Украины пройдет без дневных морозов.

По данным Sinoptik.ua, столбики термометров покажут +2...+5 (в некоторых областях потеплеет до +11), а воскресенье вообще порадует долгожданной солнечной погодой без осадков.

Погода в субботу

12 февраля осадки ожидаются только в западных областях. Небольшой дождь со снегом возможен на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях при температуре +2...+4.

На остальной территории страны погода на выходных будет без осадков.

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Солнце будет выглядывать из-за облаков, скорость ветра не превысит 5 м/с.

Температура воздуха в южных областях составит +5...+9, восточных и центральных - +2...+ 5, северных - около 0. Ночью в Украине термометры покажут около 0.

В воскресенье - без осадков

13 февраля во всех регионах будет солнечно с небольшой облачностью и без осадков в течение дня.

В Донецкой, Луганской, Сумской и Харьковской областях на термометрах будет около 0, в Черниговской области - до +3.

В южных, центральных и западных областях Украины прогнозируется около +3...+5, в Винницкой, Житомирской и Запорожской - до +2...+4.

А вот ночь с воскресенья на понедельник, по данным Sinoptik.ua, покажется умеренно морозной. В среднем ожидается до -5...-8, на юге, в Хмельницкой, Винницкой и Запорожской областях - до -4...-6.

Погода в понедельник, 14 февраля

День влюбленных также порадует украинцев солнечной погодой с минимальной облачностью.

В западных регионах и Одесской области дневная температура составит +5...+7, в центральных регионах, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях - +3...+5.

В северных и восточных областях погода в начале недели также будет солнечной, однако столбики термометров не поднимутся выше +1...+2.

Ночью придут умеренные морозы: до -5...-7 на западе, севере и в центре, до -4...-6 в южных областях и до -8...-10 в восточных регионах.

Погодные приметы 12-13 февраля

Считалось, какой погода будет на Трехсвятие, 12 февраля, такой она продержится до конца месяца.

Ясная погода и северный ветер обещали скорые морозы, иней на деревьях - оттепель.

На Никиту Затворника, 13 февраля, прислушивались к воронам - их громкое карканье предвещало метели и снегопады.

А если погода была ясной, старались рассмотреть круги вокруг солнца - это был знак очень урожайного лета.