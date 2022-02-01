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Четыре температурных рекорда и полторы нормы осадков: итоги января в Киеве

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Украина, Вторник 01 февраля 2022 12:25
Четыре температурных рекорда и полторы нормы осадков: итоги января в Киеве Фото: погода в Киеве в январе 2022 года была теплее нормы на 2 градуса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха января 2022 года в столице составила 1,3 градусов мороза, что выше климатической нормы на 1,9 градусов. За месяц обновлено четыре температурных рекорда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную геофизическую обсерваторию.

Холоднее всего было 13 января, когда минимальная температура опустилась под утро до 14,9 градусов мороза, а теплее всего 5 числа, когда максимальная температура повысилась до 10,7 градусов тепла.

За месяц в Киеве климатологи зафиксировали четыре температурных рекорда и один рекорд максимальной скорости ветра (23 м/с 14 января).

Осадков в Киеве на проспекте Науки выпало 50 мм или почти полторы нормы.

Как сообщало РБК-Украина, в 2021 году средняя температура в Киеве составляла 9,2 градусов тепла, что на 0,2 градусов выше климатической нормы 1991-2020 гг. Он вошел лишь в двадцатку самых теплых с 1881 года.

Напомним, по данным синоптиков, в третьей декаде декабря в Киеве началась метеорологическая зима. С 20 декабря 2021 года среднесуточная температура держится ниже 0.

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