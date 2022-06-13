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Эти вещи запрещено делать в течение трех дней после окрашивания волос

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Понедельник 13 июня 2022 10:56
Эти вещи запрещено делать в течение трех дней после окрашивания волос Что нельзя делать с волосами после окрашивания (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Хорошую окраску волос всегда хочется сохранить надолго. Часто цвет смывается через несколько недель. Все из-за ошибок, которые нельзя делать в три самых первых дня после окрашивания.

Как надолго сохранить цвет волос - читайте ниже.

Не пользуйтесь феном

Горячий воздух не дает чешуйкам волос как следует закрыться после бьюти-процедуры. Это угрожает быстрой потерей цвета даже при соблюдении других правил.

Правильно расчесывайтесь

В первые дни после окрашивания чешуйки волосы раскрыты, и это делает пряди заметно более хрупкими. Для того чтобы избежать ломкости, нужно использовать пакетик с бальзамом из упаковки краски. Также необходимо расчесывать локоны как можно бережнее и ласковее.

Не используйте шампунь от перхоти

Такой тип шампуней содержит самые активные вещества и они вымывают пигмент. Следует такой шампунь не использовать три дня.

Нельзя мыть голову в течение 24 часов после окрашивания.

Краска содержит обезжиривающие ингредиенты, поэтому владельцам жирных волос следует не волноваться. За это время краска "схватится", а затем можно возвращать более привычный бьюти-уход.

Нужно ли мыть голову перед покраской

Отметим, что делать это нужно обязательно. Это связано со следующими причинами:

  • Мастеру будет неприятно работать с грязной головой;
  • Часто перед окрашиванием многое применяют стайлинг-средства. Если они остаются на волосах, то есть риск, что краситель не подействует;
  • Мыть голову нужно, чтобы цвет держался долго.

Также перед процедурой нужно внимательно ознакомиться с инструкцией. Производители обычно тестируют свою продукцию, и поэтому указывают, нужно ли мыть голову перед окрашиванием волос.

Ранее ученые рассказывали, что краска для волос увеличивает риск развития рака.

Также, почему плохо вырывать седые волосы, и к чему это может привести.

Кроме того, как избавиться от вросших волос на теле.

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