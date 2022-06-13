Эти вещи запрещено делать в течение трех дней после окрашивания волос
Хорошую окраску волос всегда хочется сохранить надолго. Часто цвет смывается через несколько недель. Все из-за ошибок, которые нельзя делать в три самых первых дня после окрашивания.
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Не пользуйтесь феном
Горячий воздух не дает чешуйкам волос как следует закрыться после бьюти-процедуры. Это угрожает быстрой потерей цвета даже при соблюдении других правил.
Правильно расчесывайтесь
В первые дни после окрашивания чешуйки волосы раскрыты, и это делает пряди заметно более хрупкими. Для того чтобы избежать ломкости, нужно использовать пакетик с бальзамом из упаковки краски. Также необходимо расчесывать локоны как можно бережнее и ласковее.
Не используйте шампунь от перхоти
Такой тип шампуней содержит самые активные вещества и они вымывают пигмент. Следует такой шампунь не использовать три дня.
Нельзя мыть голову в течение 24 часов после окрашивания.
Краска содержит обезжиривающие ингредиенты, поэтому владельцам жирных волос следует не волноваться. За это время краска "схватится", а затем можно возвращать более привычный бьюти-уход.
Нужно ли мыть голову перед покраской
Отметим, что делать это нужно обязательно. Это связано со следующими причинами:
- Мастеру будет неприятно работать с грязной головой;
- Часто перед окрашиванием многое применяют стайлинг-средства. Если они остаются на волосах, то есть риск, что краситель не подействует;
- Мыть голову нужно, чтобы цвет держался долго.
Также перед процедурой нужно внимательно ознакомиться с инструкцией. Производители обычно тестируют свою продукцию, и поэтому указывают, нужно ли мыть голову перед окрашиванием волос.
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