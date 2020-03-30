Эти вещи строго запрещено держать в доме: приносят бедность

Некоторые вещи способны притягивать в дом бедность и разные горести. Поэтому биоэнергетики советуют внимательнее отнестись к тому, что хранится в ваших шкафах и кладовках. От чего стоит немедленно избавиться, чтобы привлечь в дом положительную энергетику - читайте в материале Styler.

Обтрепавшийся веник

Это самая первая вещь, которую нужно вовремя менять. Причем это касается не только веника, но и любого инвентаря для уборки - швабры, тряпки для мытья пола. Лысеющий истрепавшийся веник издавна символизирует иссякающие финансы.

Непарные вещи

Одинокая палка от лыжи, стоящая на балконе, символизирует нищету. Проведите генеральную уборку, чтобы точно выяснить, есть ли в вашем доме пара для любимого носка или он бесследно исчез. Такие предметы обихода уже не послужат пользой и лишь мешают обзаводиться новыми покупками, блокируя "хорошую" энергетику.

Битые стекла

Треснутое оконное стекло, сколотое зеркало, чашка с отбитой ручкой и прочие вещи с браком нужно немедленно выбросить и заменить новыми. Такие вещи символизируют брешь в энергетической защите.

Старые и бесполезные вещи

Старая одежда, зачитанный журнал, стопка газет и прочее "добро", которое хранится на полке "а вдруг пригодится". От такого хлама стоит регулярно избавляться. Это же касается и бесполезной вещи, которой вы не пользовались больше трех лет, ее нужно выбросить (отдать, продать). Не стоит хранить йогуртницу, если вы последний раз делали йогурт лет пять назад. Эту вещь можно продать или подарить тому, кому она будет нужнее.

"Мертвые вещи"

Сухие цветы, бабочки, жуки, рога зверей, перья птиц. Если вы не коллекционер, то такой "декор" может навредить вашему благосостоянию. Гербарий должен быть организован в красивые рамки, альбомы, с которых регулярно стирают пыль и трепетно осматривают. Если такие вещи будут храниться в доме бесцельно, ничего хорошего его жильцам это не сулит.

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