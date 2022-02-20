Ці речі ніколи не можна робити для свого чоловіка. Три головні пункти

Психологи розповіли, що не можна робити жінкам у відносинах з чоловіками. Особливо якщо ви на стартовому етапі цього зв'язку. Експерти радять стримувати деякі пориви, навіть якщо вам дуже хочеться показати відразу всі свої "козирі".

Намагатися вписатися в його стандарти

Починаючи від одягу, закінчуючи пластичними операціями багато жінок намагаються "підігнати" себе під партнера. Якщо вашому партнерові щось не подобається в вас, це суто його особиста справа. Тому або він приймає вас таою, як є, або це не ваш чоловік.

Спочатку брехати

Одна справа, якщо ви в чомусь промовчите, скажете, що поки (взагалі) не готові обговорювати цю тему. І зовсім інша справа - відверта брехня. Рано чи пізно брехня розкриється, а повернути втрачену довіру буде вкрай складно (якщо взагалі можливо).

Розв'язувати його проблеми

Пам'ятайте, що він - чоловік і не плутайте підтримку з втручанням в чужі справи. Тут ваше завдання просте: вселити впевненість в нього, що все буде добре, підбадьорити, а не робити все за нього. Інакше потім можна буде довго шукати відповіді на запитання: "Чому все на мені і як же так вийшло?". Ще важливо: Не плутайте підтримку з жалістю. Він - ваш герой, і з усім впорається. Частіше говоріть йому це.