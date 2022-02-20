Ці речі ніколи не можна робити для свого чоловіка. Три головні пункти
Психологи розповіли, що не можна робити жінкам у відносинах з чоловіками. Особливо якщо ви на стартовому етапі цього зв'язку. Експерти радять стримувати деякі пориви, навіть якщо вам дуже хочеться показати відразу всі свої "козирі".
Про це пише Lifedeeper.
Намагатися вписатися в його стандарти
Починаючи від одягу, закінчуючи пластичними операціями багато жінок намагаються "підігнати" себе під партнера. Якщо вашому партнерові щось не подобається в вас, це суто його особиста справа. Тому або він приймає вас таою, як є, або це не ваш чоловік.
Спочатку брехати
Одна справа, якщо ви в чомусь промовчите, скажете, що поки (взагалі) не готові обговорювати цю тему. І зовсім інша справа - відверта брехня. Рано чи пізно брехня розкриється, а повернути втрачену довіру буде вкрай складно (якщо взагалі можливо).
Розв'язувати його проблеми
Пам'ятайте, що він - чоловік і не плутайте підтримку з втручанням в чужі справи. Тут ваше завдання просте: вселити впевненість в нього, що все буде добре, підбадьорити, а не робити все за нього. Інакше потім можна буде довго шукати відповіді на запитання: "Чому все на мені і як же так вийшло?". Ще важливо: Не плутайте підтримку з жалістю. Він - ваш герой, і з усім впорається. Частіше говоріть йому це.
Раніше ми писали про тривожні ознаки, які свідчать про те, що партнер вас не поважає.
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