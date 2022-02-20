ru ua
Нд, 20 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ці речі ніколи не можна робити для свого чоловіка. Три головні пункти

Новость на русском →
Неділя 20 лютого 2022 21:37
Ці речі ніколи не можна робити для свого чоловіка. Три головні пункти Фото: Які речі ніколи не можна робити для свого чоловіка (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Психологи розповіли, що не можна робити жінкам у відносинах з чоловіками. Особливо якщо ви на стартовому етапі цього зв'язку. Експерти радять стримувати деякі пориви, навіть якщо вам дуже хочеться показати відразу всі свої "козирі".

Про це пише Lifedeeper.

Намагатися вписатися в його стандарти

Починаючи від одягу, закінчуючи пластичними операціями багато жінок намагаються "підігнати" себе під партнера. Якщо вашому партнерові щось не подобається в вас, це суто його особиста справа. Тому або він приймає вас таою, як є, або це не ваш чоловік.

Спочатку брехати

Одна справа, якщо ви в чомусь промовчите, скажете, що поки (взагалі) не готові обговорювати цю тему. І зовсім інша справа - відверта брехня. Рано чи пізно брехня розкриється, а повернути втрачену довіру буде вкрай складно (якщо взагалі можливо).

Розв'язувати його проблеми

Пам'ятайте, що він - чоловік і не плутайте підтримку з втручанням в чужі справи. Тут ваше завдання просте: вселити впевненість в нього, що все буде добре, підбадьорити, а не робити все за нього. Інакше потім можна буде довго шукати відповіді на запитання: "Чому все на мені і як же так вийшло?". Ще важливо: Не плутайте підтримку з жалістю. Він - ваш герой, і з усім впорається. Частіше говоріть йому це.

Раніше ми писали про тривожні ознаки, які свідчать про те, що партнер вас не поважає.

Також психологи розповіли, як поводиться чоловік, якщо він дійсно закоханий.

Читайте РБК-Україна в Google News
отношения
LITE
Будинок Голлівуду: Ніколь Кідман, Бенедикт Камбербетч, Пенелопа Крус знялися в сюрреалістичній фотосесії
Будинок Голлівуду: Ніколь Кідман, Бенедикт Камбербетч, Пенелопа Крус знялися в сюрреалістичній фотосесії